[김민철의 뉴스 저격] 코로나에 무너진 무상의료… 의료보험 채택국보다 사망률 3배 높아

의사 수는 무상의료 체제의 경우 인구 1000명당 3.6명, 의료보험 체제 3.5명으로 비슷했다. 그런데 무상의료 국가에서 의사는 공무원이다. 더구나 이탈리아와 영국의 경우 재정 악화로 의사 처우가 낮아 해외로 유출이 심각했다. 이탈리아엔 의대를 졸업해도 택시 기사를 하는 것이 수입이 더 낫다는 얘기가 있다. 의사의 진료 수준이 떨어질 수 있다는 우려가 있었는데, 실제로 외과 전문의 수술 건수를 보면 무상의료 국가 1.8건, 의료보험 국가 2.9건으로, 의료보험 국가의 외과 의사들이 수술을 1.6배 많이 했다.



신영석 보사연 선임연구위원은 "영국 이탈리아 등 세금으로 의료를 운영하는 나라들은 공조직으로 움직이다 보니 의사들이 열심히 진료하고 코로나 사태 같은 응급 상황이 와도 제대로 대비할 동인이 없다"며 "이번 코로나 사태는 무상의료 국가들의 한계를 여실히 보여주는 것"이라고 말했다. 전병율 차의과학대 교수는 "영국 NHS 체계가 평상시 가벼운 증상을 관리하는 데는 좋지만 코로나라는 응급 상황에서 대처하지 못하는 것이 여실히 드러났다"며 "무상의료라는 것이 껍데기만 남은 것을 보여주고 있다"고 말했다.



그동안 의료 선진국이라 자부해온 미국도 폭발적으로 증가하는 코로나 확진자에 속절없이 무너지고 있다. 미국은 방역에 실패해 확진자 수가 18만명을 넘어 압도적인 세계 1위이고, 사망자 수도 4055명으로 사망률 2.2%를 기록하고 있다. 미국은 아직 확산이 진행 중이라 확진자 와 사망자가 더 늘어날 가능성이 높다. 미국은 민간 의료보험회사에 가입하고 민간병원이 의료보험을 제공하는 민간의료 시스템이다. 인구의 10%는 의료보험도 없다. 최근 몇 년간 미국 내 많은 병원들이 재정난으로 문을 닫은 것도 이번에 의료시설 부족 사태를 초래했다는 지적을 받고 있다. 미국의 인구 1000명당 병상 수는 4.3개인데, 이는 의료보험 국가 평균(7.7개)의 56% 수준이다.



◇"비급여 없애면 의료비 통제 용의"



한국은 의료보험 체제를 갖고 있지만 영국 등 무상의료 국가를 모델로 하자거나 '건강보험 하나로' 의료 문제를 해결하자는 단체들이 있다. 모든 의학적 비급여를 급여화해 건강보험 보장성을 강화하겠다는 '문재인 케어'도 이런 단체들의 주장과 맥을 같이하고 있다. 정부는 5년간 41조원을 투입해 2022년까지 건강보험 보장률을 70%까지 끌어올리겠다는 목표를 갖고 있다. 2018년 우리나라 건보 보장률은 63.8%로 올랐고, 본인부담금 19.6%, 비급여 16.6%를 보였다.



박은철 교수는 "무상의료 국가들 모습은 보장률이 높다고 의료의 질이 높아지는 것은 아니다는 것을 보여주고 있다"며 "일정 부분 비급여가 있어야 새로운 의료기술 도입 등 의료 혁신을 촉진하고 의료기관이 비급여로 돈을 모아 재투자할 수 있는 여지가 생긴다"고 말했다. 전병율 교수는 "최신 의료, 새로운 약제, 새로운 치료 기법을 쓰고 싶은 것이 의사들의 마음인데, 국가가 모든 비용을 부담하는 체제에서는 예산이 많이 들어가는 진료 행위는 할 수 없는 한계가 분명하다"고 말했다.



김원식 건국대 교수는 "국민이 다양한 의료 욕구에 따라 적절한 의료를 선택할 수 있어야 한다"며 선택의 폭 축소이라는 측면에서 비급여를 없애는 데 반대했다.



장성인 연세대 예방의학과 교수는 "비급여를 없애면 모든 의료행위가 건강보험이라는 하나의 바구니에 담긴다"며 "그럴 경우 굳이 영국 같은 시스템으로 가지 않더라도 재정이 나빠질 경우 비용을 줄이기 위해 의료비를 내리거나 수요를 통제하는 것이 수월해질 수 있다"고 말했다. 장 교수는 "그럴 경우 의료의 질과 접근성이 떨어질 수밖에 없는데, 이런 결과로 나오는 게 지금의 영국이라고 할 수 있다"고 말했다.

[손흥민은 왜 부상당하면 한국에 와서 치료받나]

英, 의사 만나는 대기 시간 길고 의사들 환자에 대한 애착도 부족

손흥민은 지난달 오른팔 골절 부상을 당했을 때 왜 영국에서 치료받지 않고 즉각 귀국해 치료를 받고 돌아갔을까.



손흥민은 지난달 17일(한국 시각) 영국 버밍엄에서 열린 애스턴빌라와의 프리미어리그 경기에서 상대 수비수와 충돌하며 넘어졌다. 오른팔 골절을 확인한 손흥민은 곧바로 귀국해 서울의 한 대학병원에서 정밀검사를 받고 지난달 21일 수술을 받았다. 그는 2017년 6월 카타르와의 러시아월드컵 아시아지역 최종예선에서 오른팔이 부러졌을 때도 깁스를 한 채 귀국해 국내에서 수술을 받았다.



전 축구 국가대표 주치의인 송준섭 강남제이에스병원장은 "한국이 마음 편한 고향이란 측면도 있겠지만, 영국 의료 시스템이 답답하고 효율성이 떨어지기 때문에 귀국한 것"이라고 말했다. 송 원장은 "과거에는 영국 의료가 최고라고 생각해 운동선수들이 일부러 영국에 가서 치료받기도 했지만 대기 시간이 긴 데다 전문의를 만나려면 많은 단계를 거쳐야 하고 의사의 환자에 대한 애착도 부족하다"고 말했다. 손흥민도 영국에서 치료받으려면 얼마나 기다려야 할지 몰라 귀국했을 거라는 얘기였다.



역시 프리미어리그에서 뛴 L 선수는 2011년 다리 부상을 당했다. 그는 사정을 잘 몰라 영국에서 수술을 받았는데, 의사는 수술 후 3일 만에 퇴원하라고 했다. 아직 통증이 남아 있는 상태였다. 통증 때문에 고생한 L 선수는 재활치료는 귀국해서 받았다.



영국 NHS는 '진료비 지불 능력이 아닌 임상적 필요(Based on clinical need, not ability to pay)'에 근거해 전 국민에게 무상 의료를 보장하는 제도다. 보리스 존슨 영국 총리는 지난해 말 한 인터뷰에서 "NHS는 영국의 위대한 것들 중 하나"라고 했다. 모든 사람을 차별 없이 진료하는 장점이 분명하지만 긴 대기 시간, 부족한 의료 인력, 낙후한 설비 등으로 혹평도 많은 제도이기도 하다.



회사원 장모(52)씨는 2016년 3월 영국에서 근무할 때 어깨 근육을 다쳤다. 통증이 심했지만 거주지 주치의(GP)는 한 달 치 진통제를 주고 "그래도 아프면 다시 오라"고 했다. 진통제로 어깨 통증이 나을 리 없었다. 한 달 후 다시 방문하자 "그러면 엑스레이를 찍어보자"고 했다. 2차 병원에 예약한 다음 엑스레이를 찍고 어깨 근육 파열이라는 진단을 받았다. 그래도 바로 치료해주지 않았다. 이제 종합병원 정형외과 전문의를 만나야 한다고 했다. 그렇게 6개월 만에 만난 전문의는 "수술을 받으려면 지금부터 3 개월은 기다려야 한다"고 했다. 장씨는 "우리로 치면 하루 이틀이면 전문의 만나 진단받고 곧장 치료에 들어갈 것도 영국에서는 몇 개월 걸린다"며 "영국에 사는 인도인들도 수술받으려면 인도에 가서 받고 오더라"고 말했다. 그래서 영국에서도 비싸고 모든 비용을 부담해야 하는 민간 병원을 이용하기 위해 민간 의료보험에 가입하는 사람들이 빠르게 늘고 있는 추세다.