[인사] 국방부 외

입력 2020.04.02 03:00
▲국방부◇과장▷국제정책 김서영▷다자안보정책 박민호▷국방일자리정책 김영배
▲문화체육관광부〈전보〉◇국립중앙박물관▷미술부장 이애령▷어린이박물관과장 장상훈
▲산업통상자원부▷무역투자실장 나승식
▲보건복지부◇국립재활원▷장애예방운전지원과장 양진한▷기획홍보과장 변루나
▲환경부◇국장급 전보▷국립생물자원관 생물자원활용부장 정종선
▲고용노동부〈전보〉◇국장급▷공공노사정책관 양성필▷서울지방고용노동청장 정민오▷중부〃 이헌수◇과장급▷고용지원실업급여과장 서명석▷청년고용기획〃 윤영귀〈승진〉◇국장급▷경제사회노동위원회 파견 양정열
▲국토교통부◇과장급 전보▷원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소장 이상욱▷익산지방국토관리청 도로시설국장 안재혁
▲중소벤처기업부◇과장급 전보▷충남지방중소벤처기업청장 이시희
▲국가인권위원회◇승진▷침해조사국 아동청소년인권과장 박병수
▲금융위원회▷글로벌금융과장 김수호▷금융정보분석원(FIU) 기획협력팀장 오화세
▲국민권익위원회◇과장급 전보▷공공재정환수제도 TF장 심재구▷부패심사과장 권오성▷운전심판팀장 오연경▷청렴연수원 교육지원과장 이항노
▲방송통신위원회◇전보▷사무처장 최성호
▲인사혁신처〈승진〉◇서기관▷대변인실 정상현▷기획조정관실 기획재정담당관실 김승욱▷인재채용국 공개채용1과 배기환▷인사혁신국 균형인사과 양기선▷인사관리국 성과급여과 김현희 이은▷윤리복무국 복무과 박종복◇기술서기관▷국가공무원인재개발원 기획부 교육지원과 배중호◇수석전문관▷인재채용국 시험출제과 김호상〈전보〉◇과장급 전보▷인재채용국 공개채용1과장 온준환▷재해보상정책관실 재해보상심사담당관 김도형
▲조달청◇과장급〈전보〉▷시설총괄과장 임병철〈승진〉▷설계예산검토과장 박한도◇기술서기관〈승진〉▷조달관리국 전자조달기획과 윤일주
▲문화재청◇부이사관 승진▷대변인 정성조▷정책총괄과장 안형순▷천연기념물과장 황권순◇서기관 승진▷기획재정담당관실 이신복▷혁신행정담당관실 류소명▷운영지원과 최영호▷무형문화재과 송인헌▷천연기념물과 변지현◇기술서기관 승진▷수리기술과 김재길▷근대문화재과 조성래
▲농촌진흥청◇승진▷국립식량과학원 간척지농업연구팀장 이병규
▲한국조폐공사◇상임이사▷부사장 겸 총무이사 정상윤▷기획이사 김영석
▲대구상공회의소▷경영관리부장 김병갑▷기업지원부장 김보근▷달성사업본부장 조성덕▷지식재산센터장 최정호▷경제조사부장 서석민
▲금융보안원◇부서장 이동▷보안평가부장 박성수▷데이터혁신센터장 임구락▷금융보안교육센터장 조규민▷디지털전환(DT)평가실장 김제광◇팀장 보임▷데이터혁신지원 유재필 이광우
▲한국금융연구원◇실장▷연구조정 연태훈▷중소·서민금융연구 이규복▷자본시장연구 임형준◇센터장▷금융인력네트워크 임형석▷보험·연금연구 이석호
▲한국농촌경제연구원◇승진▷선임연구위원 김용렬 성주인 우병준▷연구위원 구자춘 김종선 박미성 임소영
▲한국원자력의학원▷전략기획실장 이진경▷생활건강증진부장 배근량
▲고려대◇교원 보직▷노동대학원장 박지순
▲동국대◇경주캠퍼스〈승진〉▷금장생활관장 성채용▷교원인사실장 권현철▷시설관리팀장 심규택▷입학관리실장 손세호〈전보〉▷진단준비팀장 임종민▷교무〃 구경덕▷취업지원센터장 겸 현장실습지원센터장 겸 대학일자리사업팀장 겸 진로취업컨설팅팀장 권영섭▷대외협력실장 박치만▷산학협력팀장 이상득▷불교문화대학원·불교문화대학 학사운영실장 임명수▷사회과학대학원·인문대학·사회대학〃 최현익▷한의과대학〃 이원재
▲배재대◇처장급▷사무처장 박기범▷생활관장 김용주◇부처장급▷진로취창업지원센터장 이재복▷사무부처장 최홍규▷시설안전관리센터장 전인호◇팀장▷기획예산 겸 대학혁신지원사업 박용규▷전략평가 겸 교육품질관리 조혜숙▷교무연구 한창석▷학생복지 이성구▷대학원 교학 성미경▷생활관 운영 민귀홍▷학술정보지원 겸 정보관리 김정택
▲충남대◇서기관 전보▷교무처 교무과장 김선화▷사무국 총무과장 김주연
▲호서대▷학생처장 김영우▷비서실장 조상우▷교무부처장 곽경대▷학생〃 김재진▷산학협력단 부단장 김장우▷산학감사실장 김문귀▷LINC+사업단 부단장 오수현
▲씨네21▷대표이사(씨네플레이 대표이사 겸직) 한정택
▲연합인포맥스▷경영기획실장 김경훈▷취재본부장(국제경제부장 겸임) 이장원▷미주지사장 내정 배수연▷자본시장부장 겸임 이종혁▷금융공학연구소 콘텐츠기획본부장 이두수▷콘텐츠기획1부장 박영일
▲중앙그룹◇중앙일보▷인사팀장 정태민▷기획운영팀장 겸 마케팅팀장 이학진◇중앙홀딩스▷인사팀장 강병철◇메가박스▷재무팀장 진현화◇중앙일보M&P〈마케팅부문〉▷B2B솔루션BU장 겸 BS지원팀장 김도희▷BS1팀장 한석민▷BS2팀장 박주홍
▲한겨레신문◇논설위원실▷논설위원 권혁철 김은형 김회승 박민희 박용현 손원제 안영춘◇편집국▷총괄부국장 김영희▷기획부국장 권태호▷디지털부국장 이지은▷오피니언부국장 고경태▷이슈부국장 석진환▷경제부장 안선희▷교열부장 박정숙▷국제부장 전정윤▷디자인부장 이상호▷디지털부장 김노경▷문화부장 이재성▷사진부장 윤운식▷사회부장 이춘재▷사회정책부장 황보연▷산업부장 최우성▷전국부장 이순혁▷정치부장 이주현▷토요판부장 신윤동욱▷퍼블리싱부장 이천우▷편집부장 권귀순◇영상미디어국▷방송제작부장 이경주▷영상뉴스부장 송호진◇편집인석▷미디어전략부장 류이근◇출판국▷한겨레21부 편집장 정은주
▲한경닷컴▷상무이사 윤성민
▲CBS▷미디어본부 경인센터장 구용회
▲KBS비즈니스▷대표이사 김의철▷감사 황용호
▲KBS아트비전▷사장 김덕재▷감사 박재홍
▲MBC◇광주MBC▷경영기획국장 및 청탁방지담당관 겸 내부회계관리책임자 한신구▷경영기획국 경영관리부장 겸 총선기획단 안승현▷〃기획심의부장 이선우▷보도국장 겸 총선기획단장 조현성▷보도국 취재부장 겸 총선기획 부단장 윤근수▷기술국장 황한영▷기술국 기술운용부장 최윤환▷〃제작기술부장 겸 총선기획단 나태경▷광고사업국장 이승철▷광고사업국 문화사업부장 박재욱
▲MBC플러스▷대표이사 사장 조능희▷부사장 김종규
▲OBS경인TV▷보도국 인천총국 취재팀장 김창문
▲문화체육관광부〈전보〉◇국립중앙박물관▷미술부장 이애령▷어린이박물관과장 장상훈
▲산업통상자원부▷무역투자실장 나승식
▲보건복지부◇국립재활원▷장애예방운전지원과장 양진한▷기획홍보과장 변루나
▲환경부◇국장급 전보▷국립생물자원관 생물자원활용부장 정종선
▲고용노동부〈전보〉◇국장급▷공공노사정책관 양성필▷서울지방고용노동청장 정민오▷중부〃 이헌수◇과장급▷고용지원실업급여과장 서명석▷청년고용기획〃 윤영귀〈승진〉◇국장급▷경제사회노동위원회 파견 양정열
▲국토교통부◇과장급 전보▷원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소장 이상욱▷익산지방국토관리청 도로시설국장 안재혁
▲중소벤처기업부◇과장급 전보▷충남지방중소벤처기업청장 이시희
▲국가인권위원회◇승진▷침해조사국 아동청소년인권과장 박병수
▲금융위원회▷글로벌금융과장 김수호▷금융정보분석원(FIU) 기획협력팀장 오화세
▲국민권익위원회◇과장급 전보▷공공재정환수제도 TF장 심재구▷부패심사과장 권오성▷운전심판팀장 오연경▷청렴연수원 교육지원과장 이항노
▲방송통신위원회◇전보▷사무처장 최성호
▲인사혁신처〈승진〉◇서기관▷대변인실 정상현▷기획조정관실 기획재정담당관실 김승욱▷인재채용국 공개채용1과 배기환▷인사혁신국 균형인사과 양기선▷인사관리국 성과급여과 김현희 이은▷윤리복무국 복무과 박종복◇기술서기관▷국가공무원인재개발원 기획부 교육지원과 배중호◇수석전문관▷인재채용국 시험출제과 김호상〈전보〉◇과장급 전보▷인재채용국 공개채용1과장 온준환▷재해보상정책관실 재해보상심사담당관 김도형
▲조달청◇과장급〈전보〉▷시설총괄과장 임병철〈승진〉▷설계예산검토과장 박한도◇기술서기관〈승진〉▷조달관리국 전자조달기획과 윤일주
▲문화재청◇부이사관 승진▷대변인 정성조▷정책총괄과장 안형순▷천연기념물과장 황권순◇서기관 승진▷기획재정담당관실 이신복▷혁신행정담당관실 류소명▷운영지원과 최영호▷무형문화재과 송인헌▷천연기념물과 변지현◇기술서기관 승진▷수리기술과 김재길▷근대문화재과 조성래
▲농촌진흥청◇승진▷국립식량과학원 간척지농업연구팀장 이병규
▲한국조폐공사◇상임이사▷부사장 겸 총무이사 정상윤▷기획이사 김영석
▲대구상공회의소▷경영관리부장 김병갑▷기업지원부장 김보근▷달성사업본부장 조성덕▷지식재산센터장 최정호▷경제조사부장 서석민
▲금융보안원◇부서장 이동▷보안평가부장 박성수▷데이터혁신센터장 임구락▷금융보안교육센터장 조규민▷디지털전환(DT)평가실장 김제광◇팀장 보임▷데이터혁신지원 유재필 이광우
▲한국금융연구원◇실장▷연구조정 연태훈▷중소·서민금융연구 이규복▷자본시장연구 임형준◇센터장▷금융인력네트워크 임형석▷보험·연금연구 이석호
▲한국농촌경제연구원◇승진▷선임연구위원 김용렬 성주인 우병준▷연구위원 구자춘 김종선 박미성 임소영
▲한국원자력의학원▷전략기획실장 이진경▷생활건강증진부장 배근량
▲고려대◇교원 보직▷노동대학원장 박지순
▲동국대◇경주캠퍼스〈승진〉▷금장생활관장 성채용▷교원인사실장 권현철▷시설관리팀장 심규택▷입학관리실장 손세호〈전보〉▷진단준비팀장 임종민▷교무〃 구경덕▷취업지원센터장 겸 현장실습지원센터장 겸 대학일자리사업팀장 겸 진로취업컨설팅팀장 권영섭▷대외협력실장 박치만▷산학협력팀장 이상득▷불교문화대학원·불교문화대학 학사운영실장 임명수▷사회과학대학원·인문대학·사회대학〃 최현익▷한의과대학〃 이원재
▲배재대◇처장급▷사무처장 박기범▷생활관장 김용주◇부처장급▷진로취창업지원센터장 이재복▷사무부처장 최홍규▷시설안전관리센터장 전인호◇팀장▷기획예산 겸 대학혁신지원사업 박용규▷전략평가 겸 교육품질관리 조혜숙▷교무연구 한창석▷학생복지 이성구▷대학원 교학 성미경▷생활관 운영 민귀홍▷학술정보지원 겸 정보관리 김정택
▲충남대◇서기관 전보▷교무처 교무과장 김선화▷사무국 총무과장 김주연
▲호서대▷학생처장 김영우▷비서실장 조상우▷교무부처장 곽경대▷학생〃 김재진▷산학협력단 부단장 김장우▷산학감사실장 김문귀▷LINC+사업단 부단장 오수현
▲씨네21▷대표이사(씨네플레이 대표이사 겸직) 한정택
▲연합인포맥스▷경영기획실장 김경훈▷취재본부장(국제경제부장 겸임) 이장원▷미주지사장 내정 배수연▷자본시장부장 겸임 이종혁▷금융공학연구소 콘텐츠기획본부장 이두수▷콘텐츠기획1부장 박영일
▲중앙그룹◇중앙일보▷인사팀장 정태민▷기획운영팀장 겸 마케팅팀장 이학진◇중앙홀딩스▷인사팀장 강병철◇메가박스▷재무팀장 진현화◇중앙일보M&P〈마케팅부문〉▷B2B솔루션BU장 겸 BS지원팀장 김도희▷BS1팀장 한석민▷BS2팀장 박주홍
▲한겨레신문◇논설위원실▷논설위원 권혁철 김은형 김회승 박민희 박용현 손원제 안영춘◇편집국▷총괄부국장 김영희▷기획부국장 권태호▷디지털부국장 이지은▷오피니언부국장 고경태▷이슈부국장 석진환▷경제부장 안선희▷교열부장 박정숙▷국제부장 전정윤▷디자인부장 이상호▷디지털부장 김노경▷문화부장 이재성▷사진부장 윤운식▷사회부장 이춘재▷사회정책부장 황보연▷산업부장 최우성▷전국부장 이순혁▷정치부장 이주현▷토요판부장 신윤동욱▷퍼블리싱부장 이천우▷편집부장 권귀순◇영상미디어국▷방송제작부장 이경주▷영상뉴스부장 송호진◇편집인석▷미디어전략부장 류이근◇출판국▷한겨레21부 편집장 정은주
▲한경닷컴▷상무이사 윤성민
▲CBS▷미디어본부 경인센터장 구용회
▲KBS비즈니스▷대표이사 김의철▷감사 황용호
▲KBS아트비전▷사장 김덕재▷감사 박재홍
▲MBC◇광주MBC▷경영기획국장 및 청탁방지담당관 겸 내부회계관리책임자 한신구▷경영기획국 경영관리부장 겸 총선기획단 안승현▷〃기획심의부장 이선우▷보도국장 겸 총선기획단장 조현성▷보도국 취재부장 겸 총선기획 부단장 윤근수▷기술국장 황한영▷기술국 기술운용부장 최윤환▷〃제작기술부장 겸 총선기획단 나태경▷광고사업국장 이승철▷광고사업국 문화사업부장 박재욱
▲MBC플러스▷대표이사 사장 조능희▷부사장 김종규
▲OBS경인TV▷보도국 인천총국 취재팀장 김창문