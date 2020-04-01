[인사] 교육부 외

입력 2020.04.01 03:00
▲교육부◇고위공무원▷기획조정실장 정종철▷대변인 신문규▷학생지원국장 전진석
▲금융위원회◇서기관 승진▷감사담당관실 정현직
▲식품의약품안전처◇국장급▷의약품안전국 마약안전기획관 김명호▷식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장 박인숙▷대전지방식품의약품안전청장 손수정◇과장급〈기획조정관실〉▷규제개혁법무담당관 최지운▷고객지원담당관 김은주〈사이버조사단〉▷단장 김현선〈소비자위해예방국〉▷위해정보과장 양창숙▷통합식품정보서비스과장 박선영〈식품안전정책국〉▷건강기능식품정책과장 안영순▷식품총괄대응T/F 팀장 손영욱〈수입식품안전정책국〉▷수입식품정책과장 최현철▷〃검사관리〃 이호동▷〃유통안전〃 김솔〈식품소비안전국〉▷식생활영양안전정책과장 송성옥▷농축수산물정책〃 허송무▷식중독예방〃 김성일〈의약품안전국〉▷의약품정책과장 채규한▷〃안전평가〃 김정연〈바이오생약국〉▷바이오의약품품질관리과장 문은희〈의료기기안전국〉▷의료기기 정책과장 김유미▷ 〃관리〃 유희상▷〃안전평가〃 정재호▷혁신체외진단의료기기T/F팀장 노혜원〈식품의약품안전평가원〉▷운영지원과장 이강희▷연구기획조정〃 강주혜▷연구관리T/F팀장 이은주▷혈액제제검정과장 손경희▷식품위해평가부 식품위해평가〃 강윤숙▷〃잔류물질〃 김현경▷〃첨가물포장〃 이종권▷의약품심사부 종양약품〃 김영림▷〃소화계약품〃 김희성▷바이오생약심사부 생물제제〃 김재옥▷의료제품연구부 의약품연구〃 박상애▷〃생약연구〃 조수열▷독성평가연구부 독성연구〃 오재호▷〃약리연구〃 박창원▷〃첨단분석팀장 백선영〈부산청〉▷운영지원과장 이기호▷식품안전관리〃 최숙자▷농축수산물안전〃 정의한〈경인청〉▷운영지원과장 문병호▷의료제품실사〃 김은희▷수입관리〃 운재호▷〃식품분석〃 강길진〈대구청〉▷운영지원과장 서지영〈광주청〉▷운영지원과장 김재선▷식품안전관리〃 황인진▷유해물질분석〃 전대훈〈대전청〉▷식품안전관리과장 김성희▷의료제품실사〃 오일웅
▲한국연구재단▷나노·반도체단장 김덕기
▲근로복지공단◇승진〈1급〉▷서울동부지사장 김상철▷부산업무상질병판정위원회 위원장 박영순▷구미지사장 박의숙▷대구업무상질병판정위원회 위원장 송양종▷인천북부지사장 문태진▷경인업무상질병판정위원회 위원장 정숙향▷제주지사장 김영중▷대전업무상질병판정위원회 위원장 이준영〈2급〉▷서울강남지사 경영복지부장 유재웅▷〃가입지원2〃 박연금▷원주지사 가입지원〃 양은경▷창원〃 재활보상2〃 김영철▷울산〃 재활보상2〃 박강석▷대구북부〃 재활보상〃 황성현▷구미〃 가입지원〃 이윤술▷경인지역본부 산재의학센터〃 김현지▷성남지사 가입지원2〃 석민경▷광주지역본부 재활보상1〃 김영희▷〃복지사업〃 최광일▷청주지사 가입지원2〃 박명규▷태백병원 원무〃 전영준▷〃케어센터장 박종현▷안산병원 간호2부장 김경애▷창원병원〃 김점순▷정선병원 간호부장 김향숙▷경기요양병원〃 이은현◇전보〈1급〉▷경영지원국장 황경진▷일자리안정지원단장 성덕환▷구상금협의조정위원회 위원장 박순희▷재활국장 김용완▷자격부과〃 백세현▷복지연금〃 최동택▷서울강남지사장 김광수▷〃남부〃 김현길▷〃관악〃 홍만길▷〃서초〃 정충식▷창원〃 오장근▷통영〃 유기성▷평택〃 윤영근▷익산〃 명옥재▷군산〃 오길수▷광주업무상질병판정위원회 위원장 최영안▷천안지사장 전홍덕▷충주〃 이승민▷보령〃 권용대▷유성〃 이철▷대구병원 행정부원장 박창식〈2급〉▷기획조정본부 조직예산부장 김종범▷경영지원국 운영지원〃 이국주▷〃인사〃 장기철▷〃노사협력〃 고혁진▷안전환경실 안전환경〃 원동열▷산재보상국 보험급여관리〃 사공호준▷재활국 재활계획〃 장상일▷보험재정국 적용계획〃 이근열▷〃보험가입〃 박흥열▷의료사업본부 진료지원〃 엄윤호▷복지연금국 복지계획〃 심희선▷서울강남지사 재활보상〃 김종윤▷〃동부〃 가입지원1〃 이경란▷〃재활보상〃 임재덕▷서울남부지사 가입지원2〃 전원희▷〃관악〃 재활보상2〃 장정원▷〃서초〃 재활보상〃 윤영주▷의정부〃 가입지원〃 홍성식▷남양주〃 가입지원〃 허석일▷강릉〃 재활보상〃 안경민▷부산지역본부 재활보상2〃 전은영▷〃산재의학센터〃 홍미진▷부산동부지사 재활보상2〃 정현우▷울산〃 재활보상1〃 손영희▷양산〃 가입지원〃 김삼중▷진주〃 가입지원〃 홍봉의▷〃재활보상〃 한연숙▷부산업무상질병판정위원회 운영지원〃 장경식▷대구지역본부 재활보상1〃 김헌덕▷〃재활보상2〃 최수형▷대구서부지사 재활보상〃 노진철▷경인지역본부 경영지원〃 김찬영▷〃복지사업〃 김성진▷인천북부지사 가입지원2〃 이용호▷〃재활보상2〃 송호암▷수원지사 재활보상〃 엄기행▷화성지사〃 김인수▷안산〃 가입지원1부장 김만식▷성남〃 재활보상2〃 곽공순▷광주지역본부 경영지원〃 한대희▷〃송무〃 박홍석▷목포지사 재활보상〃 권일혹▷여수〃 가입지원〃 김민선▷〃재활보상〃 한영래▷광산지사장 최경택▷순천〃 박상권▷대전지역본부 경영지원부장 안효준▷〃가입지원1〃 김철희▷〃재활보상2〃 강정인▷〃송무〃 이광재▷보령지사 가입지원〃 정동훈▷〃재활보상〃 김정례▷서산지사 가입지원〃 공민필▷유성〃 재활보상〃 박재희▷인천병원 원무〃 장경근▷〃경영기획〃 김상우▷안산병원 간호1〃 오수민▷〃원무〃 김주동▷창원병원 영상의학실장 안춘기▷〃원무부장 홍상진▷순천병원〃 정홍태▷대전병원〃 윤지원▷태백병원 경영기획부장 김철호
▲한국수자원공사◇본부장▷기획본부장 윤보훈▷경영본부장 박운섭▷인재개발원장 박평록▷글로벌협력본부장 황진수▷기술정보〃 김수명▷물관리계획〃 이한구▷물순환사업〃 이준근▷시화사업〃 김세환▷통합물관리〃 오봉록▷환경〃 이경희▷한강유역〃 신병호▷금강유역〃 민경진▷영·섬유역〃 최등호▷낙동강유역〃 장재옥◇부서장▷홍보실장 차종명▷미래전략〃 이우석▷기획조정〃 류형주▷법무〃 김동진▷재무관리처장 정승용▷글로벌협력〃 서석규▷기술계획〃 안정호▷K-water연구원 연구관리〃 이범우▷물관리계획〃 조영식▷맑은물계획〃 류재면▷대체수자원〃 이찬진▷물인프라〃 이상철▷스마트에코시티〃 박세훈▷부산스마트시티추진단장 임동진▷물에너지처장 이형묵▷설계〃 이동범▷부산에코델타시티사업단장 노희수▷시화사업처장 이동주▷MTV사업단장 박필구▷인천김포권지사장 박태현▷팔당권지사 광주수도관리단장 김종광▷경기동남권지사장 강우규▷한강보관리단장 홍성균▷금강수도지원센터장 이상현▷보령권지사장 소진홍▷금강보관리단장 김인▷전북지역협력〃 이화익▷전남북부권지사장 전화성▷〃중부권〃 김선웅▷주암〃 고동환▷낙동강경영처장 윤재찬▷봉화권지사장 정연수▷영주권〃 황상철▷청송권〃 황영진▷영천권〃 한덕춘▷합천〃 김지헌▷밀양권〃 임병민
▲금융위원회◇서기관 승진▷감사담당관실 정현직
▲식품의약품안전처◇국장급▷의약품안전국 마약안전기획관 김명호▷식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장 박인숙▷대전지방식품의약품안전청장 손수정◇과장급〈기획조정관실〉▷규제개혁법무담당관 최지운▷고객지원담당관 김은주〈사이버조사단〉▷단장 김현선〈소비자위해예방국〉▷위해정보과장 양창숙▷통합식품정보서비스과장 박선영〈식품안전정책국〉▷건강기능식품정책과장 안영순▷식품총괄대응T/F 팀장 손영욱〈수입식품안전정책국〉▷수입식품정책과장 최현철▷〃검사관리〃 이호동▷〃유통안전〃 김솔〈식품소비안전국〉▷식생활영양안전정책과장 송성옥▷농축수산물정책〃 허송무▷식중독예방〃 김성일〈의약품안전국〉▷의약품정책과장 채규한▷〃안전평가〃 김정연〈바이오생약국〉▷바이오의약품품질관리과장 문은희〈의료기기안전국〉▷의료기기 정책과장 김유미▷ 〃관리〃 유희상▷〃안전평가〃 정재호▷혁신체외진단의료기기T/F팀장 노혜원〈식품의약품안전평가원〉▷운영지원과장 이강희▷연구기획조정〃 강주혜▷연구관리T/F팀장 이은주▷혈액제제검정과장 손경희▷식품위해평가부 식품위해평가〃 강윤숙▷〃잔류물질〃 김현경▷〃첨가물포장〃 이종권▷의약품심사부 종양약품〃 김영림▷〃소화계약품〃 김희성▷바이오생약심사부 생물제제〃 김재옥▷의료제품연구부 의약품연구〃 박상애▷〃생약연구〃 조수열▷독성평가연구부 독성연구〃 오재호▷〃약리연구〃 박창원▷〃첨단분석팀장 백선영〈부산청〉▷운영지원과장 이기호▷식품안전관리〃 최숙자▷농축수산물안전〃 정의한〈경인청〉▷운영지원과장 문병호▷의료제품실사〃 김은희▷수입관리〃 운재호▷〃식품분석〃 강길진〈대구청〉▷운영지원과장 서지영〈광주청〉▷운영지원과장 김재선▷식품안전관리〃 황인진▷유해물질분석〃 전대훈〈대전청〉▷식품안전관리과장 김성희▷의료제품실사〃 오일웅
▲한국연구재단▷나노·반도체단장 김덕기
▲근로복지공단◇승진〈1급〉▷서울동부지사장 김상철▷부산업무상질병판정위원회 위원장 박영순▷구미지사장 박의숙▷대구업무상질병판정위원회 위원장 송양종▷인천북부지사장 문태진▷경인업무상질병판정위원회 위원장 정숙향▷제주지사장 김영중▷대전업무상질병판정위원회 위원장 이준영〈2급〉▷서울강남지사 경영복지부장 유재웅▷〃가입지원2〃 박연금▷원주지사 가입지원〃 양은경▷창원〃 재활보상2〃 김영철▷울산〃 재활보상2〃 박강석▷대구북부〃 재활보상〃 황성현▷구미〃 가입지원〃 이윤술▷경인지역본부 산재의학센터〃 김현지▷성남지사 가입지원2〃 석민경▷광주지역본부 재활보상1〃 김영희▷〃복지사업〃 최광일▷청주지사 가입지원2〃 박명규▷태백병원 원무〃 전영준▷〃케어센터장 박종현▷안산병원 간호2부장 김경애▷창원병원〃 김점순▷정선병원 간호부장 김향숙▷경기요양병원〃 이은현◇전보〈1급〉▷경영지원국장 황경진▷일자리안정지원단장 성덕환▷구상금협의조정위원회 위원장 박순희▷재활국장 김용완▷자격부과〃 백세현▷복지연금〃 최동택▷서울강남지사장 김광수▷〃남부〃 김현길▷〃관악〃 홍만길▷〃서초〃 정충식▷창원〃 오장근▷통영〃 유기성▷평택〃 윤영근▷익산〃 명옥재▷군산〃 오길수▷광주업무상질병판정위원회 위원장 최영안▷천안지사장 전홍덕▷충주〃 이승민▷보령〃 권용대▷유성〃 이철▷대구병원 행정부원장 박창식〈2급〉▷기획조정본부 조직예산부장 김종범▷경영지원국 운영지원〃 이국주▷〃인사〃 장기철▷〃노사협력〃 고혁진▷안전환경실 안전환경〃 원동열▷산재보상국 보험급여관리〃 사공호준▷재활국 재활계획〃 장상일▷보험재정국 적용계획〃 이근열▷〃보험가입〃 박흥열▷의료사업본부 진료지원〃 엄윤호▷복지연금국 복지계획〃 심희선▷서울강남지사 재활보상〃 김종윤▷〃동부〃 가입지원1〃 이경란▷〃재활보상〃 임재덕▷서울남부지사 가입지원2〃 전원희▷〃관악〃 재활보상2〃 장정원▷〃서초〃 재활보상〃 윤영주▷의정부〃 가입지원〃 홍성식▷남양주〃 가입지원〃 허석일▷강릉〃 재활보상〃 안경민▷부산지역본부 재활보상2〃 전은영▷〃산재의학센터〃 홍미진▷부산동부지사 재활보상2〃 정현우▷울산〃 재활보상1〃 손영희▷양산〃 가입지원〃 김삼중▷진주〃 가입지원〃 홍봉의▷〃재활보상〃 한연숙▷부산업무상질병판정위원회 운영지원〃 장경식▷대구지역본부 재활보상1〃 김헌덕▷〃재활보상2〃 최수형▷대구서부지사 재활보상〃 노진철▷경인지역본부 경영지원〃 김찬영▷〃복지사업〃 김성진▷인천북부지사 가입지원2〃 이용호▷〃재활보상2〃 송호암▷수원지사 재활보상〃 엄기행▷화성지사〃 김인수▷안산〃 가입지원1부장 김만식▷성남〃 재활보상2〃 곽공순▷광주지역본부 경영지원〃 한대희▷〃송무〃 박홍석▷목포지사 재활보상〃 권일혹▷여수〃 가입지원〃 김민선▷〃재활보상〃 한영래▷광산지사장 최경택▷순천〃 박상권▷대전지역본부 경영지원부장 안효준▷〃가입지원1〃 김철희▷〃재활보상2〃 강정인▷〃송무〃 이광재▷보령지사 가입지원〃 정동훈▷〃재활보상〃 김정례▷서산지사 가입지원〃 공민필▷유성〃 재활보상〃 박재희▷인천병원 원무〃 장경근▷〃경영기획〃 김상우▷안산병원 간호1〃 오수민▷〃원무〃 김주동▷창원병원 영상의학실장 안춘기▷〃원무부장 홍상진▷순천병원〃 정홍태▷대전병원〃 윤지원▷태백병원 경영기획부장 김철호
▲한국수자원공사◇본부장▷기획본부장 윤보훈▷경영본부장 박운섭▷인재개발원장 박평록▷글로벌협력본부장 황진수▷기술정보〃 김수명▷물관리계획〃 이한구▷물순환사업〃 이준근▷시화사업〃 김세환▷통합물관리〃 오봉록▷환경〃 이경희▷한강유역〃 신병호▷금강유역〃 민경진▷영·섬유역〃 최등호▷낙동강유역〃 장재옥◇부서장▷홍보실장 차종명▷미래전략〃 이우석▷기획조정〃 류형주▷법무〃 김동진▷재무관리처장 정승용▷글로벌협력〃 서석규▷기술계획〃 안정호▷K-water연구원 연구관리〃 이범우▷물관리계획〃 조영식▷맑은물계획〃 류재면▷대체수자원〃 이찬진▷물인프라〃 이상철▷스마트에코시티〃 박세훈▷부산스마트시티추진단장 임동진▷물에너지처장 이형묵▷설계〃 이동범▷부산에코델타시티사업단장 노희수▷시화사업처장 이동주▷MTV사업단장 박필구▷인천김포권지사장 박태현▷팔당권지사 광주수도관리단장 김종광▷경기동남권지사장 강우규▷한강보관리단장 홍성균▷금강수도지원센터장 이상현▷보령권지사장 소진홍▷금강보관리단장 김인▷전북지역협력〃 이화익▷전남북부권지사장 전화성▷〃중부권〃 김선웅▷주암〃 고동환▷낙동강경영처장 윤재찬▷봉화권지사장 정연수▷영주권〃 황상철▷청송권〃 황영진▷영천권〃 한덕춘▷합천〃 김지헌▷밀양권〃 임병민