신승훈, 스페셜 앨범 'My Personas' 트랙리스트 공개..더블 타이틀 확정

[OSEN=지민경 기자] '발라드 황제' 신승훈이 스페셜 앨범 'My Personas' 트랙리스트를 전격 공개했다.

신승훈은 오늘(31일) 0시, 공식 SNS를 통해 30주년 기념 스페셜 앨범 'My Personas'의 트랙리스트 이미지를 선보이며, 컴백 열기를 달궜다.

공개된 트랙리스트 이미지에는 신승훈이 그간 발표했던 LP 음반을 바라보며 추억에 잠긴 모습 위로, 스페셜 앨범 'My Personas'의 수록 곡명이 첫 공개됐다.

이번 스페셜 앨범 'My Personas'에는 더블 타이틀곡 '여전히 헤어짐은 처음처럼 아파서'와 '그러자 우리'를 비롯해 '늦어도 11월에는', '내가 나에게', '이 또한 지나가리라', 'Walking in the Rain', '사랑, 어른이 되는 것', 'Lullaby (Orchestra Ver.) 등 총 8곡이 수록됐다.

국내 최고의 싱어송라이터 신승훈이 30주년 스페셜 앨범도 총괄 프로듀서를 맡아 그의 진두지휘 아래, 오랜 음악적 동반자 심현보와 양재선이 더블 타이틀곡을 포함한 앨범 전반에 걸쳐 작사진으로 참여해 높은 완성도를 자랑하는 웰메이드 앨범의 탄생을 예감케 한다.

앞서 심현보는 신승훈의 '사랑해도 헤어질 수 있다면', '이게 나예요', 'Hello, Hello, Hello' 등의 노랫말을 썼으며, 양재선은 'I Believe', '널 위한 이별', 'Sorry', '애이불비' 등의 작사에 참여하며 신승훈과 최고의 시너지를 자랑한 바 있다.

또한, 30주년 스페셜 앨범에 후배 뮤지션들의 숨은 명곡을 리메이크해 눈길을 끈다. 신승훈은 2007년 공개된 원우의 'Walking in the Rain'과 2014년 공개된 더필름의 '사랑, 어른이 되는 것'을 리메이크해 진심이 담긴 후배사랑을 드러냈다.

마지막으로 음악 예능프로그램 '더 콜'에서 선보였던 래퍼 비와이와의 컬래버레이션 곡 'Lullaby'의 오케스트라 버전을 수록했다.

이처럼 신승훈은 오로지 음악 외길인생을 걸어오며, 자신의 분신과도 같은 음악으로 30주년 스페셜 앨범 'My Personas'를 담아냈다.

특히, 2015년 11월 정규 11집 'I am...&I am' 이후 4 년 5개월 만에 피지컬 앨범을 발표하는 만큼 오랜 시간 심혈을 기울여 완성된 고퀄리티의 앨범을 예고한다.

한편, 4월 8일 발매되는 신승훈의 30주년 기념 스페셜 앨범 'My Personas'는 오늘(31일) 오후 3시부터 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 예약 판매된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 도로시컴퍼니