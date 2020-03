엑소 수호, '사랑, 하자' 차트 1위 등극..성공적 솔로 데뷔 "고마워요 엑소엘" [종합]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 엑소의 수호가 데뷔 후 첫 솔로 앨범으로 음원차트 1위를 달성하며 성공적인 솔로 데뷔를 알렸다.

수호는 지난 30일 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘자화상(Self-Portrait)’의 전곡 음원을 공개했다. 앨범 발매 직후 타이틀곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’는 음원 차트 최상위권으로 진입, 31일 오전 7시 기준 국내 최대 음원사이트 멜론에서 1위에 오르며 그 저력을 입증했다.

수호의 첫 미니앨범 ‘자화상(Self-Portrait)’은 수호가 데뷔 후 지난 8년간 활동하면서 겪은 다양한 경험과 감정들을 누구나 쉽게 공감할 수 있는 보편적인 사랑 이야기들에 빗대어 표현한 앨범으로, 전곡 작사는 물론 콘셉트 기획에 참여해 진정성을 더했다.

특히 타이틀 곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’는 서정적인 멜로디와 따뜻한 분위기가 돋보이는 모던 록 장르의 곡으로, 사랑을 표현하는 데 있어 서툴고 부족하지만 서로 용기를 내어 사랑을 하자는 내용의 가사가 담겨있으며, 수호의 감미로운 보컬이 인상적인 노래. 수호가 직접 만든 엑소의 팀 구호를 활용한 곡 제목은 엑소 리더로서 수호의 아이덴티티와 팬 사랑의 의미를 더해 훈훈함을 자아낸다.

수호는 31일 새벽 차트 1위 소식에 자신의 인스타그램을 통해 "다 보고있어 고마워요 EXO-L. 다 EXO-L덕분이야. 우리 평생 사랑,하자 내사랑 내사랑 EXO-L"이라는 글을 남기며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

한편 수호의 첫 번째 미니앨범 ‘자화상(Self-Portrait)’에는 타이틀곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’ 외에도 몽환적인 어쿠스틱 팝 곡 ‘O2’(오투), 애틋한 팬송 ‘Made In You’(메이드 인 유), 이별 후 연인에 대한 그리움을 표현한 록 발라드 ‘암막 커튼 (Starry Night)’, 자화상 속 자신의 모습에서 사랑했던 사람의 흔적을 느끼고 추억하는 곡 ‘자화상 (Self-Portrait)’, 윤하가 피처링한 힐링송 ‘너의 차례 (For You Now)’까지 수호의 음악세계를 담은 6곡이 수록됐다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] SM엔터테인먼트