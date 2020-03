중국 눈치봤나… WHO 부총장, 대만 질문하자 전화 끊어

세계보건기구(WHO) 고위 관리가 홍콩 언론과 인터뷰 도중 중국이 예민해하는 대만 관련 질문을 받자 인터뷰를 중단해 논란이 됐다.



브루스 에일워드 WHO 사무부총장은 지난 28일 홍콩 공영 홍콩라디오방송(RTHK)과 화상 전화 인터뷰를 했다. 기자가 "대만의 WHO 가입을 고려할 것이냐"고 묻자 몇 초간 정적이 흘렀다. 기자가 "다시 묻겠다"고 하자, 에일워드는 "아니다. 다음 질문으로 넘어가자"고 했다.



대만은 '하나의 중국' 원칙에 따라 회원국이 아니라 옵서버(참관인)로 WHO 총회에 참가하다가 2016년에는 옵서버 자격도 상실했다. 대만은 코로나 사태를 계기로 WHO에 다시 참여해야 한다고 주장해 왔고, 홍콩 기 자는 이를 질문한 것이다.



기자가 에일워드에게 재차 "대만에 대해 이야기하고 싶다"고 하자, 전화 연결이 끊겼다. 방송사 측이 다시 전화를 걸어 대만의 코로나 방역에 대해 묻자 에일워드는 "중국을 살펴보면 실제로 방역을 아주 잘했다"고 동문서답했다. 중국은 2017년 WHO와 협약을 맺고 향후 WHO 프로젝트에 600억위안(약 10조원)을 투자하겠다고 했다.