[OSEN=박판석 기자] 배우 혜리가 꽃무늬 원피스로 아름다움을 자랑했다.

혜리는 28일 자신의 SNS에 "'놀라운 토요일' 때문에 들떠 있는 분들 지금 tvN을 보세요(Who’s excited for tonight’s Amazing Saturday! Check it out on tvN NOW)"이라는 글과 함께 사진을 남겼다.

사진 속 혜리는 꽃무늬 원피스와 긴 헤어스타일로 여성스러운 매력을 자랑했다. 꽃무늬 원피스와 어울리는 흰색 귀걸이로 귀여움을 더했다.

혜리가 출연하는 tvN '놀라운 토요일-도레미 마켓'은 송소희와 전소미가 출연할 예정이다./pps2014@osen.co.kr