제시카 알바도 올라탄, 스텔라장 '컬러스' 글로벌 역주행

[OSEN=최나영 기자] 할리우드 스타 제시카 알바도 싱어송라이터 스텔라장의 '컬러스(Colors)' 글로벌 역주행을 입증시켰다.

제시카 알바는 최근 자신의 SNS에 글로벌 숏 비디오 플랫폼 '틱톡'에서 '컬러스'에 맞춰 영상을 만들었다.

제시카 알바는 '컬러스'의 유명한 가사인 'I could be red or I could be yellow I could be blue or I could be purple I could be green or pink or black or white I could be every color you like'에 맞춰 큰 딸과 함께 여러 패션과 포즈를 선보인다. 패셔니스타로 유명한 제시카 알바인 만큼 가사에 맞는 다양한 색상의 의상을 '찰떡'처럼 소화해 보는 이의 감탄을 자아낸다.

마지막에는 직접 가사를 따라부르며 노래를 즐기는 모습이 인상적이다.

스텔라장이 3년전 발표한 노래 ‘컬러스’는 지난 해 여름부터 장기간에 걸쳐 ‘글로벌 역주행’ 중이다.



이 곡은 앨범 타이틀곡도 아니었고, 스텔라장이 이 노래로 활동을 본격적으로 한 적도 없지만 소셜미디어(SNS)를 통해 전세계 팬들이 주목하는 노래가 됐다.

이로 인해 스텔라장은 지난 1월 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연하기도. 신곡이 아닌 무려 3년 전 공개한 곡으로 무대에 선 것은 확실히 이례적인 모습이기에 화제를 모았다.



이는 2019년 하반기 곡 'Colors'가 미국, 일본, 중국, 동남아 등 해외에서 먼저 SNS 사용자들에게 큰 인기를 끌다가 그 열풍이 역으로 국내에 상륙하면서 이뤄졌다.





실제 ‘Colors’는 지난 1월 1일, 발매 3년 만에 멜론차트에 첫 랭크된 이후 조금씩 상승 중이다. 'Colors'는 지난 2016년 발매된 첫 번째 EP 앨범 의 인트로 곡으로 오직 스텔라장의 목소리와 주변 사물들의 다양한 사운드로만 완성된 곡이다. 스텔라장 특유의 매력과 감각이 고스란히 담겨져 있다는 평.



지난 해 여름, ‘Colors’ 음원이 미국의 틱톡 유저들 사이에서 배경음악으로 사용되기 시작되면서 역풍이 시작됐다. 현재는 미국을 비롯한 영국, 일본, 인도 등 세계 각국에서 사용되며 해당 영상들의 ‘틱톡’ 내 조회수가 3억회 이상을 기록하고 있다.



