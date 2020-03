'역시 베컴 파워' 코로나 극복 캠페인에 폭발적 반응

베컴과 그의 자녀들이 박수 보내기 캠페인 영상을 공개했다. 베컴 인스타그램 영상 캡처

[스포츠조선 최만식 기자] '박수만 쳤을 뿐인데….'

베컴 인스타그램.

축구스타 데이비드 베컴(45)의 영향력은 코로나19 위기 속에서도 빛났다.

베컴 가족이 코로나19 극복을 위한 캠페인에 동참한 동영상을 올리자 폭발적인 반응이 일어나고 있다.

베컴은 27일(한국시각) 아들 로미오와 크루즈, 딸 하퍼 세븐과 함께 영국 의료진에 박수를 보내는 캠페인을 영상으로 찍어 자신의 인스타그램에 올렸다.

영국은 코로나19와 사투를 벌이고 있는 의료진을 응원하기 위해 박수를 쳐주는 캠페인을 벌이고 있다.

베컴은 세 자녀와 함께 박수를 보내며 "코로나19와의 사투 속에서 전국에 있는 용감한 의료 종사자와 끈기있게 일하는 NHS(국민 보건 서비스) 직원 덕분에 이렇게 모일 수 있어 행복하다"고 말했다. 영상 촬영자 역할을 맡은 아내 빅토리아는 "우리 가족은 NHS, 의사, 간호사들에게 감사를 표한다"고 덧붙였다.

베컴은 영상과 함께 'I stay Home For VB and My kids(저는 빅토리아와 아이들과 함께 집에 머물고 있다'는 메시지를 적은 사진도 첨부하며 개인위생 활동에 동참해 줄 것을 호소했다.

영상은 30초 분량으로 길지 않고 베컴 가족이 밝은 표정으로 박수를 열심히 치는 장면만 담겨 있다. 하지만 세계 축구팬들의 반응은 폭발적이다. 영상을 올린 지 하루 만에 조회수 260만회를 훌쩍 넘었고 댓글도 3600여개가 붙었다. 'I stay Home For VB and My kids' 인증샷 사진에는 110만 조회수에 댓글 6900여개를 기록했다.

각국 팬들 반응은 주로 "좋은 소식. 당신과 가족에게 축복을.", "감사합니다, 여러분을 위해 기도합니다.", "맙소사, 아름다운 가족이야!" 등 칭찬과 응원으로 도배되고 있다. 덴마크와 스코틀랜드 등 이웃국가의 간호사들도 "감사합니다"하는 화답을 보내고 있다.

영국 언론은 '베컴이 축구 선수들의 캠페인 동참을 선도했다'고 평가했다.최만식 기자 cms@sportschosun.com