[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급▷산업과학중기정책관 박정성
▲문화체육관광부〈전보〉◇실장급▷기획조정실장 김정배◇국장급▷국립중앙박물관 광주박물관장 이수미
▲산업통상자원부◇전보▷운영지원과장 이용필▷신재생에너지정책과장 오승철▷재생에너지산업과장 윤성혁
▲보건복지부▷연금정책국장 이형훈▷저출산·고령사회위원회 사무처 파견 장재혁
▲국토교통부◇전보▷기획조정실장 정경훈
▲해양수산부◇부이사관 승진▷어촌양식정책과장 명노헌
▲관세청◇국장급〈전보〉▷정보협력국장 고석진〈승진〉▷인천세관 항만통관감시국장 이종욱◇과장급〈전보〉▷통관기획과장 강연호
▲조달청◇전보▷공공물자국장 이재선
▲한국금융연구원▷연구조정실장 연태훈▷중소·서민금융연구실장 이규복▷자본시장연구실장 임형준▷금융인력네트워크센터장 임형석▷보험·연금연구센터장 이석호
▲서울경제신문▷대표이사 부회장 이종환
▲한겨레신문◇부국장▷광고국 기획담당 김성태▷광고국 영업담당 장덕남▷독자서비스국 유통혁신담당 안덕귀▷사업국 최태형◇부문장▷사업국 매거진랩사업 김연기◇부장〈경영지원실〉▷정보기술 최혜진〈광고국〉▷광고1 유상진▷광고2 윤세병▷광고관리 이현자▷광고기획 오원식〈독자서비스국〉▷독자기획 전철홍〈미래비전실〉▷미래전략 윤지혜▷예산기획 이진한〈사업국〉▷문화사업 이영준▷전략사업 신의상〈제작국〉▷발송 이용기▷영업관리 송방용▷윤전1 최재훈▷윤전2 이준규▷제작기술 이병을〈출판국〉▷광고커뮤니케이션 정창진▷출판관리 이유경◇팀장▷경영지원실 비서 장세연▷총무부 보상 김금희▷출판국 출판마케팅 김범준◇데스크▷독자서비스국 유통혁신부 중부 유재형
▲KBS▷제작2본부 드라마센터 CP 김상휘 기민수 문보현▷시청자센터 시청자서비스부장 김정균▷〃시청자사업〃 성태호▷전략기획실 전략기획국 PSM전략〃 서흥수▷제작1본부 시사교양1국 CP 윤성도▷〃2〃 이재혁▷시청자센터 시청자미디어부장 황진성
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급▷산업과학중기정책관 박정성