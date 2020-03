위너 김진우, 4월2일 입대..."씩씩하게 잘 다녀오겠다"

위너 김진우

그룹 '위너'의 멤버 김진우가 사회복무요원으로 병역 의무를 이행한다.



27일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 김진우는 다음달 2일 입대한다. 기초 군사훈련을 받은 후 사회복무요원으로 근무할 예정이다.



김진우는 팬들에게 자필편지를 통해 입대 소식을 직접 알렸다.



그는 "우리 인서(팬)들과 잠시 떨어져 있게 됐지만 건강하고 씩씩하게 잘 다녀오겠다. 가기 전에 여러분과 저희(위너)에게 선물같은 앨범이 나올 수 있어서 기쁘다. 정말 즐거운 마음으로 준비했고, 함께 들을 수 있어서 많이 행복하다"고 밝혔다.그러면서 "아직 좋은 시간들이 남았으니 웃으면서 행복하게 잘 지내자. 받은 만큼 다 표현하지는 못했지만 항상 제 마음 속 1순위는 팬들이다. 이제 정말 형제가 된 내(위너) 동생들도 늘 고맙고 사랑한다"고 했다.



1991년생으로 올해 우리 나이로 서른살이 된 그는 위너 멤버 중 처음으로 군 복무를 시작하게 됐다.



김진우, 강승윤, 송민호, 이승훈으로 구성된 위너는 YG엔터테인먼트가 빅뱅 이후 9년 만에 내놓은 보이그룹이다. 2014년 데뷔해 '리얼리 리얼리'(REALLY REALLY), '러브 미 러브 미'(LOVE ME LOVE ME), '밀리언즈'(MILLIONS) 등을 히트시켰다.



위너는 다음달 9일 오후 6시 세 번째 정규앨범 '리멤버(Remember)'를 발매한다. 지난 26일 선공개 싱글 '뜸(Hold)'을 선보였다.