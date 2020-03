'바이러스야 X 먹어라' '중국산이라 오래 못갈거야'… 코로나, 공포에서 조롱으로

[아무튼, 주말]

유머로 싸우는 코로나 세계대전



'히틀러는 불×이 하나' 2차대전때 英서 유행…

유머가 공포 떨치게 해



'스님이 잘 안 걸리는 건 백신 신어서' 우스개도

"히틀러는 불×이 하나라네/ 괴링은 두 개지만 매우 작다네/ 힘러도 뭔가 비슷한 것을 가지고 있다네/ 늙고 가엾은 괴벨스는 하나도 없다네~."



2차 세계대전 중 독일군의 공습에 시달린 1940년대 초 영국에서는 이런 노래가 유행했다. 히틀러와 나치 지도자들을 향한 조롱이었다. 평범한 시민들이 지어 불렀는데 지금 들어도 행진곡처럼 경쾌하다. 우스꽝스러운 노랫말은 사실이 아니었지만, 방공호에 숨어 무력감을 떨치려면 달리 방법이 없었다. 무서울수록 더 크게 '히틀러는 불×이 하나라네(Hitler has only got one ball)'를 합창했다.



2020년 세계는 코로나 공포에 사로잡혀 있다. 이 바이러스는 중국을 시작으로 아시아에서 유럽, 북미로 걷잡을 수 없이 번졌다. 이탈리아와 스페인, 독일과 미국 등에서는 확진자가 날마다 수천 명씩 폭증하는 중이다. 누적 사망자는 2만명을 넘어섰다. 그러자 섬뜩한 공포에 대한 원초적 저항처럼, 코로나를 비웃는 노래가 등장했다.



"젤라틴 외피를 가진 바이러스야 엿 먹어라/ 2주간의 잠복기 따위는 집어치워라/ 문손잡이에 숨는 꼴도 역겨워라/ 생필품을 사재기하게 만들다니 엿 먹어라/ 잘 들어, 우리가 지금 널 잡으러 간다/ 넌 우릴 가지고 장난칠 수 없어/ 죽을 때까지 두들겨 패주마/ 우리가 이길 것이다~."



'일상의 철학자'로 불리는 작가 알랭 드 보통은 최근 소셜미디어에 이런 노랫말을 올렸다. 제목은 '바이러스야 엿 먹어라(F**k you virus)'. 댓글로 "지금 스페인은 격리돼 좌절만 쌓여 가는 나날들이다. 통쾌한 보복 훈련처럼 이 노래가 기분을 풀어 준다"는 감사 인사가 달렸다. 유튜브에서 검색하면 이 바이러스를 조롱하는 노래가 트롯부터 랩까지 숱하게 나온다.



코로나와의 전쟁은 '3차 세계대전'으로도 불린다. 사회적 거리 두기가 일상이 된 시대에 불안과 맞서려면 쾌활함을 유지해야 한다. 인터넷과 소셜미디어에는 보통 사람들이 창작한 '코로나 유머'가 돌아다닌다. 대표적인 우스개는 이렇다.



"코로나 오래 안 갈 거야. 중국산(Made in China)이잖아" "지하철에서 한 승객이 휴대전화로 바이러스 체크를 하더니 '0건' 뜨는 걸 보곤 고개를 끄덕이며 마스크를 벗었대" "스님들은 왜 코로나에 안 걸리는지 알아? 신고 다니는 백신(흰 고무신. 치료제 아님) 때문이지" "부동산 대책을 19번 내놓고도 못 잡은 서울 집값을 코로나가 잡았다"….



"마스크를 쓴 줄도 모르고 커피 마시다 옷을 버렸는데 귀한 마스크가 더 아깝더라"는 사연, 마스크 쓴 채 입술 부분에 립스틱을 바르는 여성의 동영상도 '웃겨요'를 듬뿍 받았다.



'WWWWWWV'가 무슨 뜻인지 아시는지. We Will Win World War With Virus(바이러스와의 세계대전에서 우리가 승리할 것이다)의 줄임말이다.



불가항력적인 재난과 싸우면서 사람들은 이따금 유머와 코미디에 의지한다. 웃음은 절망에 대처하는 약물이 될 수 있다. 서울성모병원 정신건강의학과 채정호 교수는 "당장은 힘겹지만 인간은 결국 변화에 적응하고 이 바이러스와의 전쟁에서 이길 것"이라며 "대처법은 각자 강점을 살리는 게 좋다. 비관적인 사람이라면 '손 깨끗이 씻었냐' '마스크 했냐'며 주변을 챙기고, 낙관적인 사람은 농담과 유머 감각으로 도움을 줄 수 있다"고 했다.



'행복의 기원'을 쓴 서은국 연세대 심리 학과 교수는 코로나에 대한 조롱이나 농담을 지어내는 심리를 다르게 설명했다. "같은 행동도 뒷날 결과에 따라 용기 혹은 만용이 되듯이, 이런 발상은 장차 코로나의 행로에 따라 달리 해석될 것"이라며 "코로나를 조롱하는 노래나 '중국산이라 오래가지 못한다'는 농담이나 그 기저에는 남에게 주목받고 영향을 주고 싶어하는 인간의 근원적 욕망이 깔려 있다"고 했다.