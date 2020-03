'주디', '라라랜드' 꺾고 1위..입소문 열풍 시작되나[공식]

[OSEN=김보라 기자] 영화 ‘주디’가 작품의 힘으로 저력을 과시하며, 박스오피스 전체 1위로 올라섰다.

이달 25일 개봉한 ‘주디’(감독 루퍼트 굴드, 수입제공 퍼스트런오앤엔터테인먼트, 배급 TCO(주)더콘텐츠온)가 26일 처음으로 일별 박스오피스 1위를 기록했다.

27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계를 보면, ‘주디'는 상영 이틀째인 26일 전체 박스오피스 1위에 올라서며 신작의 자존심을 당당히 지켰다. 25일에는 재개봉한 ‘라라랜드’(감독 다미엔 차렐레)가 1위를 차지했었다.

이날 오전 11시 22분을 기준으로 '주디'의 예매율은 10.3%를 나타냈다.

‘주디’의 박스오피스 1위는 꾸준한 예매율이 크게 작용했다. 23일(월)을 시작으로 개봉 신작 예매율 1위, 주요 극장 예매 사이트에서 차트 1위를 기록한 데 이어 현재는 전체 영화 예매율 1위 자리를 차지하며 저력을 과시하고 있기 때문이다. ‘주디’의 입소문이 가속화하고 있어 다가오는 주말 예매율 및 박스오피스에서 정상 자리를 굳건히 지켜낼 것으로 기대를 모은다.

코로나바이러스 감염증-19(이하 코로나 19) 여파로 침체된 극장 상황 속에서도 ‘주디'를 선택한 실관람객들의 찐리뷰들이 눈길을 끈다.

‘ 주디는 진심으로 무대를 사랑한 무대를 떠나서는 살 수 없는 천생 스타. 그녀의 이야기가 묵직한 여운이 남네요(차*미)’, ‘여우주연상을 받을 만 했던 연기에 몰입 했던 영화(황*혜)’, ‘그녀의 마지막 무대 Somewhere over the rainbow는 잊지 못할 공연이었다(장*은)’, ‘슬프고 아름다운 그녀 주디갈란드의 마지막 무대가 빛난영화(최*윤)’, ‘이시국에 국민들의 힘을 주는 영화입니다(김*진)’, ‘주디 갈란드와 르네젤위거가 한몸같이 느껴졌다(Flowerdog3**)’, ‘가슴 아픈 인생을 살다 간 그녀에게 위로의 말을 해주고 싶네요..힘들었지?.이제 푹 쉬어...(050110you**)’, ‘외로워마요 주디 당신은 최고였어요(찡*)’, ‘주디 당신을 기억해주는 사람들이 많았음을 조금의 위안을 삼으며 부디 하늘에선 행복하시길(와우**’)’, ‘하늘에선 편히 잠들고 맛있는거 많이 먹길 바랍니다(4차원***)’, ‘그래 이런게 영화지..(숙자**)’ 등 영화가 전하는 메시지에 감동하는 것은 물론 주디 갈랜드에게 위로를 전하기도 했다.

진심이 느껴지는 실관객들의 리뷰는 예비 관객들에게 진정성 있는 가이드가 돼 꾸준한 입소문 릴레이를 일으킬 것으로 예상된다. ‘오즈의 마법사’의 영원한 도로시이자 할리우드 레전드 주디 갈랜드의 뜨겁고 화려했던 마지막 런던 콘서트를 담은 영화 ‘주디’는 절찬 상영 중이다.

