'D-3' 엑소 수호, 첫 솔로 앨범 하이라이트 메들리+일러스트 티저 공개

[OSEN=지민경 기자] 엑소 수호(에스엠엔터테인먼트 소속)의 첫 솔로 앨범 ‘자화상 (Self-Portrait)’을 미리 만날 수 있는 하이라이트 메들리 영상과 일러스트 티저 이미지가 공개되어 화제다.

오늘(27일) 오픈된 이번 앨범의 하이라이트 메들리 영상은 타이틀 곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’를 비롯한 ‘O2’(오투), ‘Made In You’(메이드 인 유), ‘암막 커튼 (Starry Night)’, ‘자화상 (Self-Portrait)’, ‘너의 차례 (For You Now)’ 등 총 6곡의 하이라이트 음원을 담고 있어, 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.

특히, 타이틀 곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’는 모던 록 장르의 곡으로, 수호가 작사에 참여한 가사에는 상처와 아픔이 많아 ‘사랑에 하자가 있는’ 주인공이 누군가를 만나 설렘을 느끼고, 다시 새로운 사랑을 꿈꾸며 상대에게 ‘사랑하자’고 말하는 모습을 중의적으로 표현했다.

더불어 금일 수호 공식 홈페이지 및 각종 SNS 엑소 계정을 통해 새로운 티저 이미지도 공개되었으며, 이번 앨범 콘셉트가 ‘자화상’인 만큼 한 폭의 그림 같은 일러스트로 구성, 수호만의 서정적인 음악 감성을 느낄 수 있어 눈길을 끌었다.



또한 오는 28일 0시에는 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 타이틀 곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’ 뮤직비디오 티저 영상이 공개될 예정이어서, 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.

한편, 수호의 첫 번째 미니앨범 ‘자화상 (Self-Portrait)’은 3월 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] SM엔터테인먼트