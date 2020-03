[공식] 방탄소년단, 'ON' 두번째 MV 1억뷰 돌파…통산 23번째 韓 최다기록

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단의 '온(ON)' 두 번째 뮤직비디오가 1억 뷰를 돌파했다.

2월 28일 공개된 방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL) : 7' 타이틀곡 '온' 두 번째 뮤직비디오는 26일 오전 4시 59분경 유튜브 조회 수 1억 건을 넘었다. 이로써 방탄소년단은 '온'의 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS)에 이어 23번째 1억 뷰 뮤직비디오를 추가하면서 한국 가수 최다 기록을 자체 경신했다.

앞서 방탄소년단은 이 뮤직비디오로 단 65분 만에 1000만 뷰를 넘겼다. 지난해 4월 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'가 2시간 52분으로 세운 한국 가수 최단 뮤직비디오 1000만 뷰 돌파 기록을 자체 경신, 역대급 신기록을 세웠다.이외에도 '온'의 두 번째 뮤직비디오는 공개 후 트위터 전 세계 실시간 트렌드 1위, 유튜브 인기 급상승 동영상 1위를 차지하며 전 세계적으로 폭발적인 관심을 받았다.

뮤직비디오는 이국적이면서도 웅장한 분위기를 자아내는 배경과 멤버들의 섬세한 연기가 어우러져 한 편의 영화 같은 영상미를 선사한다. 또, 영상 후반부 방탄소년단의 완벽한 군무와 강렬한 카리스마를 엿볼 수 있는 댄스 브레이크가 시선을 압도한다.

'온'은 방탄소년단만의 파워풀한 에너지와 진정성을 가득 실은 곡으로, 데뷔 후 7년이라는 시간을 보내며 아티스트로서 소명의식과 마음가짐을 담은 노래다.

방탄소년단의 뮤직비디오는 'DNA' 9억 뷰, '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 7억 뷰, '불타오르네 (FIRE)', '페이크 러브(FAKE LOVE)', '엠아씨 드롭(MIC Drop)' 리믹스, '아이돌(IDOL)' 6억 뷰, '쩔어', '피 땀 눈물' 5억 뷰, '세이브 미(Save ME)' 4억 뷰, '낫 투데이(Not Today)', '상남자', '봄날' 3억 뷰, '호르몬 전쟁', '아이 니드 유(I NEED U)' 2억 뷰, '댄저(Danger)', '하루만', '위 아 블렛프루프 파트2(We Are Bulletproof PT.2)', '런(RUN)', '세렌디피티(Serendipity)', '싱귤러리티(Singularity)', '노 모어 드림(No More Dream)', '온' 키네틱 매니페스토 필름 등이 1억 뷰를 돌파했다.

