"너라는 이유" 강다니엘, 'CYAN' 입고 청량해졌다..빠질 수밖에 없는 '2U'[퇴근길 신곡]

[OSEN=김은애 기자] 강다니엘이 청량함을 입고 'COLOR' 시리즈의 시작을 알렸다.

강다니엘은 24일 오후 6시 각종 음악사이트를 통해 새 앨범 'CYAN'의 전 곡과 타이틀곡 '2U'의 뮤직비디오를 공개했다.

'CYAN'은 강다니엘 본연의 색을 만들어 가기 위한 여정을 그리는 'COLOR' 시리즈의 첫 포문을 여는 앨범이다. 이번 앨범은 지친 이에게 행복을 찾아 줄 타이틀곡 '2U'를 비롯해 'Jealous'와 'Interview', 그리고 지난 겨울 디지털 싱글로 발매한 'TOUCHIN''과 'Adulthood' 등 총 다섯 곡으로 구성됐다.

실력파 뮤지션 챈슬러가 작사, 작곡을 맡은 타이틀곡 '2U'는 꿈을 향해 달려가다 지친 혹은 조금은 외로운 기분을 느끼는 이에게 ‘너라는 이유 그 자체만으로 너를 사랑해 주는 사람이 곁에 있다’는 이야기를 전하는 곡이다. 통통 튀는 신스 사운드와 살랑이는 봄바람을 연상케하는 경쾌한 리듬에 부드럽고 달콤하면서도 때론 힘 있는 강다니엘의 보컬이 더해져 이 봄에 꼭 어울리는 곡으로 완성 됐다.

강다니엘은 "조금씩 다가오는 너/괜스레 내 맘 졸이며/태연하게 말하지만/사실은 애가 타 I’m serious/너만이 you drive me insane/살며시 미소 지을 땐" "모든 게 다 내 것이 돼/그럴 것만 같은데 tell me/기다려 나 너에게로 가고 있어/너라는 이유 Ahah" 등의 가사를 통해 감미로운 목소리를 뽐낸다.

뮤직비디오에는 강다니엘의 다채로운 매력이 가득 담겼다. 강다니엘은 특유의 '멍뭉미'와 함께 훈훈한 비주얼을 뽐내는 것은 물론 긴 팔과 긴 다리로 완벽한 춤선을 만들어낸다. 여기에 강다니엘의 파랑머리, 여유로운 표정, 장난기 넘치는 모습까지 더해져 잠시도 눈을 뗄 수 없게 만든다.

한편 강다니엘은 '강다니엘 컴백쇼 CYAN'을 시작으로 본격 활동에 나선다. '강다니엘 컴백쇼 CYAN'은 오늘(24일) 오후 8시 Mnet과 M2 디지털 채널을 통해 전 세계에 동시 방송 되며, 타이틀곡 '2U'와 컴백쇼 만을 위한 특별한 버전의 신곡 'Jealous'를 비롯해 다양한 무대를 보여 줄 예정이다./misskim321@osen.co.kr

[사진] 커넥트엔터테인먼트, 타이틀곡 '2U' 뮤직비디오 캡처