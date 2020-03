세계보건기구(WHO)는 23일(현지시각) 코로나 사태 확산에 따른 도쿄 올림픽 개최 여부에 대해 "일본 정부와 국제올림픽위원회(IOC)가 선수와 관중에게 위험할 경우 어떤 경기도 진행하지 않을 것이라는 확신을 갖고 있다"고 밝혔다.





마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장이 23일 화상 언론 브리핑에서 답변하고 있다. /AFP 연합뉴스



마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "그 결정이 매우 빨 리 내려질 것"이라며 이같이 답했다.



이와 함께 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 코로나 사태 대응을 위해 국제축구연맹(FIFA)과 캠페인을 진행한다고 밝혔다. 그는 "축구는 수백만 명의 사람들, 특히 젊은 사람들에게 도달할 수 있다"며 FIFA가 코로나 대응을 위한 '연대 기금'에 1000만 달러(약 127억원)를 기부했다고 전했다.