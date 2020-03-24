[인사] 교육부 외

입력 2020.03.24 03:00
▲교육부▷서울시 부교육감 김영철▷정책기획관 김문희▷중앙교육연수원장 김원찬▷목포대 사무국장 김천홍▷고교교육혁신과장 김혜림
▲통일부◇승진▷대변인 여상기▷남북출입사무소 경의선운영과장 배충남▷기획조정실 기획재정담당관실 이승호◇전보▷대변인실 공보담당관 조혜실
▲행정안전부〈승진〉◇실장급▷인천시 행정부시장 최장혁▷전라남도 행정부지사 송상락◇국장급▷강원도 기획조정실장 차호준〈전보〉◇국장급▷조직정책관 조소연▷공공서비스〃 이정렬▷전자정부국장 장수완▷인사기획관 정선용▷정부청사관리본부 서울청사관리소장 문금주▷재난협력정책관 이범석▷개인정보보호위원회 조사조정관 김진해◇과장급▷의정담당관 김종범▷회계제도과장 김경태▷자치분권지원〃 김군호▷지방규제혁신〃 김수경
▲문화체육관광부◇실장급〈승진〉▷종무실장 최병구◇국장급〈전보〉▷관광정책국장 최보근〈승진〉▷국립중앙도서관 디지털자료운영부장 박종달▷문화재청 문화재정책국장 공형식◇과장급〈전보〉▷문화정책과장 신은향▷국어정책과장 김지희▷종무1담당관 강성태▷대중문화산업과장 이준호▷저작권정책과장 최종철▷미디어정책과장 김근호▷관광개발과장 천은선▷국립국악원 국악진흥과장 김경남▷국립중앙극장 교육전시부장 강성구
▲중소벤처기업부◇과장급 승진▷운영지원과장 엄진엽▷소상공인정책과장 조재연◇과장급 전보▷정책총괄과장 조경원▷일자리정책과장 최원영▷재기지원과장 이현조▷벤처혁신정책과장 이옥형▷감사담당관과 배창우▷기획재정담당관 권순재▷혁신행정담당관 윤영섭▷규제개혁법무〃 김윤우▷정책평가과장 정재훈▷글로벌성장정책〃 심재윤▷기업금융〃 황영호▷지역혁신정책〃 신성식▷지역기업육성〃 유동준▷창업정책총괄〃 이순배▷기술창업〃 김민규▷창업생태계조성〃 윤석배▷투자회수관리〃 전세희▷기술정책〃 조희수▷인천지방중소벤처기업청장 손후근
▲인사혁신처◇전보▷인사혁신국장 이인호▷윤리복무국장 이정민
▲기상청▷수치모델링센터장 권영철
▲새만금개발청◇서기관 승진▷신산업전략과 양건식▷운영지원과 양옥철 이상필▷기반시설과 김현주▷산업진흥과 박영운
▲근로복지공단◇본부장〈승진〉▷산업재해보상보험심사위원회 상임위원 성헌규▷산재심사실장 조창규▷부산지역본부장 전명수〈전보〉▷경인지역본부장 정광엄
▲대진교육재단▷이사장 안성준
▲신라대▷입학관리처장 김재원
▲신아일보▷광주광역시 취재본부장 김종근
▲한겨레신문▷고문 양상우▷편집인 전무이사 백기철▷자회사담당 전무이사 이상훈▷영업·마케팅담당 상무이사 김택희▷경영전략담당 상무이사 정남구▷사외이사 고영하 조선희 이창현 오창익 이혜정 한상엽▷감사 정태희▷편집국장 임석규▷대기자 김이택▷경영지원실장 이상준▷경제사회연구원장 유강문▷광고국장 지정구▷논설위원실장 안재승▷독자서비스국장 우현제▷디지털미디어국장 직무대행 엄원석▷미래비전실장 정연욱▷사업국장 이정용▷영상미디어국장 강희철▷저널리즘책무실장 이봉현▷제작국장 이인우▷출판국장 강대성▷논설위원실 선임논설위원 박찬수▷미래비전실 인재개발부장 이원세
▲통일부◇승진▷대변인 여상기▷남북출입사무소 경의선운영과장 배충남▷기획조정실 기획재정담당관실 이승호◇전보▷대변인실 공보담당관 조혜실
▲행정안전부〈승진〉◇실장급▷인천시 행정부시장 최장혁▷전라남도 행정부지사 송상락◇국장급▷강원도 기획조정실장 차호준〈전보〉◇국장급▷조직정책관 조소연▷공공서비스〃 이정렬▷전자정부국장 장수완▷인사기획관 정선용▷정부청사관리본부 서울청사관리소장 문금주▷재난협력정책관 이범석▷개인정보보호위원회 조사조정관 김진해◇과장급▷의정담당관 김종범▷회계제도과장 김경태▷자치분권지원〃 김군호▷지방규제혁신〃 김수경
▲문화체육관광부◇실장급〈승진〉▷종무실장 최병구◇국장급〈전보〉▷관광정책국장 최보근〈승진〉▷국립중앙도서관 디지털자료운영부장 박종달▷문화재청 문화재정책국장 공형식◇과장급〈전보〉▷문화정책과장 신은향▷국어정책과장 김지희▷종무1담당관 강성태▷대중문화산업과장 이준호▷저작권정책과장 최종철▷미디어정책과장 김근호▷관광개발과장 천은선▷국립국악원 국악진흥과장 김경남▷국립중앙극장 교육전시부장 강성구
▲중소벤처기업부◇과장급 승진▷운영지원과장 엄진엽▷소상공인정책과장 조재연◇과장급 전보▷정책총괄과장 조경원▷일자리정책과장 최원영▷재기지원과장 이현조▷벤처혁신정책과장 이옥형▷감사담당관과 배창우▷기획재정담당관 권순재▷혁신행정담당관 윤영섭▷규제개혁법무〃 김윤우▷정책평가과장 정재훈▷글로벌성장정책〃 심재윤▷기업금융〃 황영호▷지역혁신정책〃 신성식▷지역기업육성〃 유동준▷창업정책총괄〃 이순배▷기술창업〃 김민규▷창업생태계조성〃 윤석배▷투자회수관리〃 전세희▷기술정책〃 조희수▷인천지방중소벤처기업청장 손후근
▲인사혁신처◇전보▷인사혁신국장 이인호▷윤리복무국장 이정민
▲기상청▷수치모델링센터장 권영철
▲새만금개발청◇서기관 승진▷신산업전략과 양건식▷운영지원과 양옥철 이상필▷기반시설과 김현주▷산업진흥과 박영운
▲근로복지공단◇본부장〈승진〉▷산업재해보상보험심사위원회 상임위원 성헌규▷산재심사실장 조창규▷부산지역본부장 전명수〈전보〉▷경인지역본부장 정광엄
▲대진교육재단▷이사장 안성준
▲신라대▷입학관리처장 김재원
▲신아일보▷광주광역시 취재본부장 김종근
▲한겨레신문▷고문 양상우▷편집인 전무이사 백기철▷자회사담당 전무이사 이상훈▷영업·마케팅담당 상무이사 김택희▷경영전략담당 상무이사 정남구▷사외이사 고영하 조선희 이창현 오창익 이혜정 한상엽▷감사 정태희▷편집국장 임석규▷대기자 김이택▷경영지원실장 이상준▷경제사회연구원장 유강문▷광고국장 지정구▷논설위원실장 안재승▷독자서비스국장 우현제▷디지털미디어국장 직무대행 엄원석▷미래비전실장 정연욱▷사업국장 이정용▷영상미디어국장 강희철▷저널리즘책무실장 이봉현▷제작국장 이인우▷출판국장 강대성▷논설위원실 선임논설위원 박찬수▷미래비전실 인재개발부장 이원세