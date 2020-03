[윤희영의 News English] 남자 공중화장실에 줄이 없거나 짧은 이유

용변 보는 것을 'relieve oneself'라고 한다. '볼일을 보다'를 에둘러 말할 때는 'do one's business'라고 하고, '소변보다'는 'do number one', '대변보다'는 'do number two'라고 표현한다.



코로나19 확산 방지를 위해(in order to prevent its spread) 수시로 손을 씻으라고 해서 조금 달라졌지만, 남성 10명 중 7명은 '넘버 원'이든 '넘버 투'든 어떤 '비즈니스'를 하고 난 뒤에도 손을 씻지 않는다는 통계가 있다. 여자화장실에는 줄이 긴데, 남자화장실에선 줄줄이 들락날락하는(keep going in and out) 것은 변기 숫자 탓이 아니라 손을 씻고 안 씻고 차이 때문이라는 말도 있다.





코로나19는 공중위생의 불안감을 주는 현실과 불편한 진실(disturbing reality and inconvenient truth of the public hygiene)을 속속 들춰내고 있다(bring them to light). 그중 하나가 남자들은 소변기 사용 후에도(after using a urinal) 손을 제대로 씻지 않는다는 사실이다. 일부 남성은 한 손으로 볼일을 보며 다른 한 손으로는 휴대전화를 보다가 그냥 나온다. "기껏 '넘버 원' 하면서 두 손으로 부여잡고 손 씻으러 가느냐"고 내심 다른 남성을 비웃기도 한다(laugh at him in their sleeves).



이들은 "발에 떨어지지 않게 (소변) 줄기를 조종하고(steer the stream away from my feet), 볼일 끝난 뒤 챙겨 넣기 전에 흔드는데(shake it before pack-up) 한 손이면 충분하지 않으냐"고 말한다. "그 부위에 땟국이 끼어 있는(be covered in grime) 것도 아니고, 손바닥에 오줌을 뿌린(spray piss onto my palms) 것도 아닌데 손을 소독해야 할 필요성을 느끼지(get the urge to sterilize my hands) 않는다"며 "자기 엉덩이를 핥아대는 애완동물(arse-licking pet)을 한참 쓰다듬고도 안 씻지 않느냐"고 반문한다.



어떤 이들은 공중화장실에서 손을 씻는 것은 다른 사람들이 보고 있어 마지못해 대충 물 뿌리는 시늉을 하는(put on a cursory splash of water) 것일 뿐이라고 말한다. 흠뻑 젖은 손으로 헤매느니(faff around with soaking wet hands) 지저분한 공중화장실(filthy public restroom)을 빨리 빠져나오는 것이 낫다는 이도 있다.



그러나 그럴수록 손을 씻어야 한다. 공중화장실은 바이러스와 박테리아의 온상(breeding ground)이기 때문이다. 잽싸게 소변만 보겠노라 잠깐 다녀 나오더라도(nip in for a quick piss) 그 사이에 만지는 모든 것에 세균이 숨어 있다(lurk on everything you touch). 변기 물을 내릴 때마다 공기를 통해 여기저기 뿌려진다(get sprayed up throug h the air with every flush).



특히 코로나19가 창궐하고 있는 요즘엔 어디에서나 기회가 있을 때마다(at any chance you can get) 20초 이상 손을 씻어줘야 한다고 전문가들은 충고한다. 그런데도 소변을 보고 손을 씻지 않는 남성들은 말한다. "거기에 손대기 전에 씻어야 한다면 씻겠지만, 그 후에야 씻을 필요 있나요."