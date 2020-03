[OSEN=김수형 기자] 걸그룹 소녀시대 출신 제시카가 상큼함이 넘치는 발랄한 근황을 전했다.

23일인 오늘 제시카가 개인 SNS를 통해서 "My very first #tiktok video"란 짧은 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제시카는 얼음공주에서 핑크공주로 변신, 저세상 상큼텐션으로 사랑스러운 매력을 발산했다.

한편, 제시카는 최근 유튜브채널을 론칭하고 일상을 공개하며 팬들과 적극적으로 소통하고 있다.



[사진] '제시카 SNS' 캡쳐