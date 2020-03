"Please, stay safe" 블랙핑크 제니, 코로나19 '극복기원' 한 목소리 [★SHOT!]

[OSEN=김수형 기자] 걸그룹 블랙핑크 멤버 제니가 팬들에게 근황을 전하며 '코로나19' 극복을 위해 안전을 독려했다.

23일인 오늘 가수 제니가 개인 SNS를 통해서 "곧 나올 새로운 나의 콜라보 사진, 즐겨주시길 바라요(From a photoshoot for my new collab coming soon with @gentlemonster. Hope you guys enjoyed the new cover for @marieclairekorea.) 그리고 부디 안전하게 지내시고 당신뿐만 아니라 사랑하는 사람들을 위해서도 몸조심해주길 바라요. 사랑과 기도를 보냅니다 (Also, please stay safe and take care of yourselves not only for you but also for your loved ones. Sending lots of love and prayers)" 란 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속에서 제니는 블랙 코디로 섹시하면서도 카리스마 넘치는 매력을 과시, 독보적인 아름다운 미모를 뽐내며 팬들의 안전을 독려까지 독려해 또 한번 시선을 사로 잡았다.

한편, 최근 블랙핑크 제니는 청순함과 당당한 매력을 오가며 매거진 ‘하이컷’의 표지를 장식하는 등 열일행보를 이어가고 있다.

