경찰 측 "'음주운전' 환희, 혈중알콜농도 면허 정지 0.06% ..다친 사람無" [공식입장]

[OSEN=박판석 기자] 가수 환희가 음주운전을 하고 접촉사고를 냈다. 경찰에 따르면 다친 사람은 없으며 환희의 소환조사는 다음주쯤 진행될 예정이다.

용인서부경찰서 관계자는 21일 OSEN에 "오늘 새벽에 환희가 음주운전을 하고 접촉사고를 냈다"며 "다친 사람은 없으며 혈중알코올농도 수치는 0.06%로 면허 정지에 해당한다"고 밝혔다.

환희는 이날 새벽 음주운전을 하다가 경기도 용인시 한 자동차 대리점 앞에서 사고를 냈다. 경찰서 관계자는 "환희가 음주운전 사실을 모두 인정하고 집으로 돌아갔다"고 설명했다.

환희에 대한 조사는 아직 진행되지 않았다. 경찰에 따르면 환희는 다음주 중으로 경찰에 출석해서 관련한 조사를 받을 예정이다.

환희는 1999년 남성 2인조 R&B 듀오 플라이 투 더 스카이로 데뷔했다. 이후 ‘데이 바이 데이’(Day By Day), ‘씨 오브 러브’(Sea Of Love), ‘미씽 유’(Miss ing You), ‘남자답게’ 등을 히트시키며 한국을 대표하는 최고의 남성 듀오로 왕성하게 활동을 펼쳤다.

지난해에는 플라이 투 더 스카이 데뷔 20주년을 맞아 정규 10집 앨범 ‘플라이 하이(Fly High)’를 발매하며 오랜 팬들의 사랑에 보답하기도 했다./pps2014@osen.co.kr