[한줄읽기] '오웰의 코' 외

●오웰의 코(존 서덜랜드 지음)=2012년 후각 기능을 상실한 영국 문학평론가 존 서덜랜드가 오웰의 삶과 작품에 서린 독특한 냄새의 흔적을 따라가는 여정. 민음사, 2만2000원.



●두려움 가득한 작업실에서 두려움에 굴하지 않고(존 맥피 지음)=퓰리처상 수상 작가인 저자가 그간 썼던 글 중 "25만 단어를 샅샅이 훑어 75%를 잘라내고" 고쳐 엮었다. 마음산책, 1만6000원.



●고절한 포효(이상규 편저)=시인 이상규가 자신의 한중문화교류사, 시문학, 수필문학, 윤리사상 등에 대한 그간의 연구를 총망라하고 산문과 짤막한 자서전을 함께 엮었다. 문학사계, 1만5000원.



●나는 옐로에 화이트에 약간 블루(브래디 미카코 지음)=영국서 20년 넘게 살아온 일본인 저자가 계층 격차와 다문화 문제로 신음하는 영국 사회의 밑바닥에서 아이를 키우며 겪은 생생한 현실을 기록했다. 지난해 일본 서점대상 수상작. 다다서재, 1만4000원.



●Let's Take a Trip to The World of English Proverbs(허성순 편저)=언론인 출신인 저자가 중학교에 다니는 외손녀에게 영어를 가르치다 영어 속담에 대해 흥미를 갖는 외손녀에서 아이디어를 얻어 영어 속담의 뜻과 유래 등을 풀이해 엮었다. 퍼플, 1만9300원.



●그 시절, 2층에서 우리는(오쓰카 에이지 지음)=동인지, 상영회, 리스트 만들기 등 최초 오타쿠 세대의 팬 활동 이야기를 구체적으로 소개하며 애니메이션 역사에 어떤 중요한 가치들이 만들어졌는지 살펴본다. '기동전사 건담', 미야자키 하야오 애니메이션 등의 사회적·정치적 의미를 평론가의 관점에서 분석한다. 요다, 2만원.



●메모의 마법(마에다 유지 지음)=왜 부자들 중에서는 스마트폰 대신 몰스킨 다이어리를 고집하는 사람들이 많을까? 일본서 주목받는 기업가인 저자가 자신만의 3단 계 메모법을 통해 어떻게 메모 하나만으로 평범한 직장인에서 젊은 부호가 되었는지를 적었다. 비즈니스북스, 1만4000원.



●코리안 리더십 세종에 묻다(이영관 지음)=순천향대학교 관광경영학과 교수인 저자가 "15세기 혜성처럼 나타나 훈민정음을 창제하며 한민족의 위대함을 일깨워 준 세종대왕은 코리안 리더십의 초석을 놓았다"고 말한다. 백산출판사, 1만8500원.







