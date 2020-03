[SC초점] 엑소 수호·세븐틴·위너…코로나19 폭격 후 가요계, 다시 찾은 봄

[스포츠조선 백지은 기자] 코로나19로 직격탄을 맞은 가요계에도 봄이 왔다.

대형 가수들이 속속 봄 감성을 가득 담은 따뜻한 힐링송을 발표하며 코로나19로 크게 상심한 대중에게 잔잔한 힐링을 안기고 있다.

노을은 12일 봄 발라드 '문득'을 공개했다. '문득'은 음원 발매 직후 주요 음원차트 상위권을 장악했으며, 음악방송에서도 1위를 차지하며 '제2의 전성기'를 불러왔다.

아이오아이 출신이자 구구단 멤버인 세정은 17일 첫 번째 솔로 미니앨범 '화분'을 발표했다. 타이틀곡 '화분'은 화분에 담긴 작은 생명에게서 받은 감정을 풀어낸 발라드 곡으로 독특한 음악적 색깔로 많은 팬을 보유하고 있는 싱어송라이터 선우정아가 작사, 작곡했다. 서정적인 멜로디 위로 감성적인 세정의 보이스가 더해져 올봄 리스너들의 공감을 이끌어냈다.

특히 흡입력 있는 음색과 섬세한 가사 전달력, 그리고 세정만의 솔직하고 긍정적인 에너지는 많은 이들에게 공감을 불러일으킬 예정이다.

왁스는 19일 새 발라드곡 '집으로 데려다줘'를 발매했다. 돌아온 감성퀸의 애절한 보이스는 리스너들의 감성을 촉촉하게 적셨다.

원어스는 24일 봄 감성을 자극하는 '인 잇츠 타임(IN ITS TIME)'을 발표한다. '인 잇츠 타임'은 '어스(US)' 시리즈 3부작의 주제였던 빛 시간 공간을 통해 완성된 원어스만의 색으로, 본격적인 성장 서사를 그려나간다. 만물의 아름다운 시작을 뜻하는 '에브리띵 이즈 뷰티풀 인 잇츠 타임(Everything is beautiful in its time)'이라는 문장을 주제로 새로운 시작을 알린다.

엑소 수호도 첫 솔로 앨범 '자화상(Self-Portrait)' 타이틀곡 '사랑, 하자(Let´s Love)'로 봄 감성을 두드린다.

30일 발매되는 '자화상'은 '사랑, 하자'를 비롯해 총 6곡이 수록됐다. '사랑, 하자'는 서정적인 멜로디와 따뜻한 분위기가 돋보이는 모던 록 장르의 곡이다. 사랑을 표현하는데 있어 서툴고 부족하더라도 서로 용기내 사랑하자는 메시지를 담았다. 수호의 감미로운 목소리는 곡의 매력을 배가시킨다.

수호는 타이틀곡 작사는 물론 콘셉트 기획에 참여, 엑소 리더로서의 아이덴티티와 팬 사랑의 의미를 더했다. 그만큼 글로벌 음악 팬들의 폭발적인 호응이 기대된다.

'흰(HYNN)' 박혜원도 31일 미니앨범 '아무렇지 않게, 안녕'으로 돌아온다. 타이틀곡 '아무렇지 않게, 안녕'은 엑소 첸, 폴킴 등과 작업한 153/줌바스 뮤직그룹 프로듀서 니브의 작품으로 시간이 흐르며 변해가다 결국 이별을 택하는 연인의 모습을 담았다. 박혜원의 전매특허인 섬세한 감성과 고음이 돋보이는 곡이다.

세븐틴은 4월 1일 일본 두번째 싱글 '마이오치루 하나비라(舞い落ちる花びら, Fallin Flower)'를 발표한다. '마이오치루 하나비라'는 '지금의 나는 떨어지는 꽃이지만 지금의 떨어짐이 끝이 아닌 새로운 시작'이라는 희망적 메시지를 담은 곡이다. 우지가 작사 작곡에 참여했으며 디노도 작사에 이름을 올려 진정성을 더했다. 특히 19일 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 티저 영상은 색색의 꽃을 배경으로 몽환적인 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.

4월에도 가수들의 컴백은 이어진다. 지난해 '퀸덤'을 통해 활약했던 (여자)아이들이 새로운 변신을 예고했고, 오마이걸도 출격을 앞뒀다. 위너는 송민호 작사곡 '뜸'의 선공개를 시작으로 4월 10일 정규 3집 '리멤버' 컴백 준비에 돌입한다.

올초 가요계는 코로나19 폭탄으로 쑥대밭이 됐다. 방탄소년단의 4월 서울공연을 비롯해 태연 태민 악동뮤지션 젝스키스 등 대형가수들이 줄줄이 공연을 취소했다. 가수들의 컴백 쇼케이스도 대부분 취소됐으며, 해외 월드투어 일정까지 제동이 걸렸다.

하지만 코로나19 폭격이 지나간 가요계에 서서히 봄 햇살이 들기 시작하며 가요팬들의 기대도 높아지고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com