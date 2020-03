[윤희영의 News English] 코로나19: 사재기의 심리학

코로나 바이러스 감염 확산(coronavirus epidemic)에 겁을 먹은 사람들(petrified people)이 전 세계 수퍼마켓에 몰려들어(flock to supermarkets worldwide) 사재기를 하고 있다. 식료품뿐 아니라 두루마리 화장지(toilet roll)까지 닥치는 대로 사들인다(stock up at random). 위기에 직면해 엄습하는(sweep over in the face of a crisis) 미지의 상황에 대한 두려움(fear of the unknown) 때문이다.



재난 대비(disaster preparation)와 사재기에는 차이가 있다. 자연재해(natural disaster)에 대비할 때는 정전이나 물이 부족할 경우에(in the event of a blackout or a water shortage) 필요한 것들이 무엇인지 익히 잘 알고 있다(have a fair idea). 필요한 만큼만 산다. 그런데 코로나19는 초유의 사태(unprecedented situation)여서 '불확실성투성이'이다 보니(be riddled with uncertainties) 그 두려움을 진정시키기 위해(in a bid to quell those fears) 필요 이상 사재기(panic buying)를 하며 갈 데까지 가보는(go to lengths) 것이다.





이런 상황에서 사람들은 자신이 인지하는 위기 수준에 상응하는(be proportionate to the level of the crisis) 무언가를 해야 한다는 강박감에 쫓긴다. 극적인 경우에는 극적인 대응(dramatic response)을 해야 하는데 일상적인 손 씻기만 하고 있기에는 불안하다. 그래서 상황에 맞는 뭔가를 한다는 느낌을 가지려(feel in control of the circumstances) 한다. 말하자면 사재기는 궁극적으로 불확실성과 두려움에 대응하려면 모종의 행동을 취해야 한다는 심리적 기제(機制·psychological mechanism)인 것이다.



그 바탕에는 '손실 혐오(loss aversion)' 심리도 깔려있다. 사람들은 10만원 버는 것보다 1만원 손해 보는 것에 더 예민한 반응을 보인다. 부피는 어마하고 가격은 고만한 화장지일지라도 살 수 있을 때 사놓지 않는 것을 큰 손실로 여긴다.



무리 본능(herd mentality)·군중 심리(mob psychology)도 행위를 부추긴다(add to this behavior). 부족감을 증폭시키는(amplify the sense of scarcity) 사재기 행위가 위기감을 더해 너나 할 것 없이 가담하는(get on the band wagon) 눈덩이 효과를 야기한다(result in the snowball effects).



그리고 이런 개개인의 사재기가 집단적 현상으로 나타나면서(play out collectively) 결국엔 바가지 가격을 초래하고(lead to price gouging), 그로 인해 불안감을 더욱 확산·가중시키는 악순환에 빠지게 된다(be caught in a vicious circle) .



'공포에 질린 사람들(scared people)이 공포스러운 짓을 저지를(commit scary things) 때가 있다.' (마이클 그랜트·미국 작가)



'군중은 개인의 총합(sum of individuals)이 아니라, 모이면 태어나고 흩어지면 죽는, 언어도 없고 자각도 없는 짐승의 일종(a species of animal)이다.'(진 월프·미국 작가)