위너, 2년 만에 정규앨범 '리멤버'…4월 9일 발매

그룹 위너가 오랜만에 정규앨범을 발표하며 컴백을 예고했다.



소속사 YG엔터테인먼트는 위너가 다음 달 9일 정규 3집 ‘리멤버’(Remember)를 발매한다고 18일 밝혔다.



2018년 내놓은 ‘에브리데이’(EVERYD4Y) 이후 2년 만에 선보이는 정규앨범이다.



수록곡 중 하나인 '뜸'(Hold)은 정식 앨범 발매 전인 오는 26일 먼저 공개하며, 이 곡을 포함해 총 12곡이 신보에 담겼다.



위너는 YG 신인 보이그룹 선발 프로그램을 통해 2014년 데뷔해 '리얼리 리얼리'(REALLY REALLY), '러브 미 러브 미'(LOVE ME LOVE ME), '밀리언즈'(MILLIONS) 등을 히트시켰다.





