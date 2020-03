MLB.com 기자 "광범위한 진단+사회적 거리두기 성공으로 KIA 훈련 재개"

4일(한국시각) 미국 플로리다주 포트마이어스의 테리 파크 스포츠 콤플렉스에서 열린 스프링캠프 연습경기에 등판한 양현종이 역투하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

[스포츠조선 김진회 기자] 부러움에 대한 칭찬과 희망의 글이었다.

사진캡처=MLB.com 존 모로시 기자 트위터

18일(한국시각) MLB.com의 존 모로시 기자는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 '광범위한 진단과 사회적 거리두기를 통한 한국의 성공으로 KIA 타이거즈는 곧 훈련을 재개한다(Because of South Korea's success with extensive testing and social distancing, the KIA Tigers hope to resume workouts soon)'고 전했다.

한국은 코로나 19 사태를 빠르게 극복하고 있다. 나흘 연속 신규 완치자가 신규 확진자를 추월했다. 일일 신규 확진자 수는 지난 15일 이후 이틀 연속 100명 이하로 떨어졌다.

이런 상황에서 KIA는 지난 16일 미국 플로리다 스프링캠프를 마치고 귀국했다. 지난 17일 휴식을 가진 KIA는 18일 광주 기아챔피언스필드에서 훈련에 돌입한다. 20~21일에는 자체 홍백전이 예정돼 있기도 하다.

반면 미국 전역은 코로나 19 사태로 꽁꽁 얼어붙었다. 메이저리그 사무국은 진행하던 시범경기와 스프링 트레이닝을 취소시키고, 팀 훈련도 개인훈련으로 전환시켰다. 또 개막도 무기한 연기했지만 사실상 5월 중순 개막이 확실시 되고 있다. 경기수 축소는 불가피할 전망이다.

모로시 기자는 '전문가들이 말한대로 사태가 오래 지속되는 동안 우리가 부지런하게 (한국 같이 실천한다면) 올해 안에 (KIA 훈련 재개와) 비슷한 MLB 소식을 받을 수 있지 않을까'라고 했다. 김진회 기자 manu35@sportschosun.com