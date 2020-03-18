[인사] 외교부 외

입력 2020.03.18 03:49
▲외교부▷국립외교원 기획부장 강대수
▲행정안전부◇전보▷사회조직과장 임철언▷전자정부정책과장 서주현▷지방자치인재개발원 정책리더양성과장 제현탁
▲문화재청〈전보〉◇한국전통문화대학교▷총무과장 조주성▷전통문화교육원 교육운영과장 문영철
▲해양경찰청◇치안정감〈승진〉▷차장 김병로▷중부해경청장 오윤용◇치안감〈승진〉▷기획조정관 서승진▷경비국장 정봉훈▷서해해경청장 김도준〈전보〉▷남해해경청장 구자영◇경무관〈승진〉▷구조안전국장 이명준▷국제협력관 김용진▷해양수산부 정책관 맹주한〈전보〉▷장비기술국장 김종욱▷동해해경청장 김영모▷제주〃 김성종▷서해해경청 안전총괄부장 윤병두▷남해〃 여인태
▲한국광해관리공단◇상임이사▷광해사업본부장 강철준
▲서울에너지공사▷사장 김중식
▲한국고용정보원▷일자리플랫폼실장 임종훈▷기획조정실장 이명재▷청년정책허브센터장 고재성
▲한국생산기술연구원▷부원장 손웅희◇연구소장▷뿌리산업기술 김택수▷융합생산기술 남창우▷청정생산시스템 이석우◇본부장▷동남지역 문형순◇소장▷한러혁신센터 김규현◇부장▷기획조정 변기정▷경영지원 이종범▷사업지원 김평순
▲한국표준과학연구원▷기술이전센터장 홍석환
▲동아대▷도서관장·출판부장 장정환
▲동의대◇연구소장▷통합물리의학 이정훈▷스마트IT 김진덕▷산업디자인기술·융합 김민우▷취·창업 임영호
▲뉴스1◇대전·충남취재본부▷전무이사 겸 총괄국장 백운석