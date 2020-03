WSJ "한국은 코로나19로 허를 찔린 나라들의 좋은 본보기"

월스트리트저널(WSJ)이 16일(현지 시각) "한국은 급속도로 확산되고 있는 코로나19로 허를 찔린 나라들(countries cut off guard by the fast-spreading illness)의 초기 대응을 위한 좋은 본보기"라며 대규모 봉쇄 조치 없이 진단 시스템을 통해 우한 코로나 바이러스 감염증(코로나19)에 성공적으로 대처한 한국의 사례를 상세히 전했다.





‌서울에 위치한 이동식 검사소에서 사람들이 차 안에서 코로나19 진단검사를 받고 있다. /연합뉴스

WSJ는 "한국의 코로나19 진단 효율성은 느려터진 미국과 유럽에 비해 뛰어나다"고 치켜세웠다. 지금까지 한국은 약 25만명을 조사했으며 이는 200명 국민당 1명꼴이다.



보건 당국에 따르면 현재 한국 내 검사 가능한 진료소의 수는 이동식(드라이브 스루·drive through) 검사소를 포함해 총 633개이다. 현재 검사 분석에 118개 실험실의 의료 전문가 1200명이 투입된 상태이다.



이같은 의료 시스템을 기반으로 한국은 하루 2만명을 검사할 수 있다. 진단에는 6시간이 걸리며 일반적으로 하루 만에 결과를 얻는다.



진단 키트에 대한 빠른 승인도 검사 속도를 높이는 데 한몫했다. 한국 정부는 지난 2월 4일 16명의 확진자가 나왔을 때 정부는 첫 번째 진단 키트를 승인했고, 이후 열흘만에 추가로 3개의 진단 키트에 대한 승인을 내렸다.



국내에서 검사 표본 대비 확진 판정 비율은 약 3%다. 같은 시기에 발병자가 나온 이탈리아가 검사 대상 6명 중 1명 이상이 감염된 것과 대조적이다.



지난 주 미국 국립알레르기·전염병 연구소장 앤서니 파키는 현재 시스템이 모든 사람들이 쉽게 검사할 수 있는 장비를 갖추지 못했으며 "실패"라고 말한 적 있다.



이를 두고 WSJ는 한국의 방역 정책에 대해 "세계에서 가장 공격적인 코로나바이러스 검사 정책"이라며 왜 감염자 수가 줄어들었는지에 대한 중요한 이유라고 지적했다.



WSJ는 한국이 코로나19 검사에 공격적인 입장을 보일 수 있는 것은 역학조사관들이 환자들의 신용카드 거래, 스마트폰 데이터, CCTV 기록 등을 통해 동선을 파악할 수 있도록 하기 때문이라고 설명했다.