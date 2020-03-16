[인사] 통일부 외

입력 2020.03.17 03:00
▲통일부◇고위공무원 임용▷통일정책실 통일정책협력관 조현우
▲행정안전부◇부이사관 승진▷과거사관련업무지원단 대일항쟁기강제동원 피해지원과장 서권열▷국내교육(세종연구소) 정종훈▷사회조직과장 정창성
▲문화체육관광부◇부이사관 승진▷국어정책과장 신은향▷저작권정책과장 김근호◇서기관 승진▷기획혁신담당관실 이용욱▷재정담당관실 도현덕▷양성평등정책담당관실 장수경▷문화정책과 나서경▷종무1담당관실 정윤찬▷소통정책과 윤정▷게임콘텐츠산업과 이은영▷저작권정책과 방정석 이재순▷방송영상광고과 송수혜▷체육정책과 인숙진▷관광정책과 방진아▷국제관광과 강용민▷관광산업정책과 이성은▷도서관정책기획단 김수정▷국립중앙도서관 조설희 조혜린◇과장급 전출▷외교부(주재관) 남찬우
▲산업통상자원부〈승진〉◇실장급▷무역투자실장 강경성◇국장급▷소재부품장비협력관 박동일
▲환경부◇국장급 전보▷영산강유역환경청장 류연기
▲국토교통부◇과장급 전보▷장관 비서실장 배성호▷교통정책조정과장 박지홍
▲방위사업청▷방위사업분석과장 이도훈
▲특허청◇부이사관 전보▷정보고객정책과장 마정윤▷전기심사〃 임영희▷심판정책〃 전현진▷특허심판원 심판관 정인식 조영길◇과장급 전보▷아이디어거래담당관 김기룡▷정보시스템과장 박재일▷상표심사정책〃 박주연▷기계전자상표심사팀장 이승관▷국제특허출원심사1〃 김용웅▷스마트제조심사〃 좌승관▷일반기계심사과장 임호순▷특허심판원 심판관 이경열 제갈현◇과장급 승진▷등록과장 한상규▷특허심판원 심판관 김미순 최진호 정호근 김곤희 문선흡 허영한 남인호
▲한국국토정보공사◇전보▷부사장 겸 기획혁신본부장 최규성
▲한국개발연구원▷경제전망실장 정규철
▲한밭대◇산학협력단〈팀장 전보〉▷운영지원 고준빈▷산학기획 오규진▷대덕운영지원 김광제▷성과확산 이재주
▲경향신문◇논설위원실▷논설위원 박영환◇편집국▷디지털뉴스편집장 김정근▷경제에디터 오관철▷사회에디터 오창민▷스포츠경향 콘텐츠편집장 안병길▷편집부장 정진호▷경제부장 최민영▷산업부장 김준기▷사회부장 손제민▷전국사회부장 이명희▷스포츠편집·온라인부장 진현주▷편집부 선임기자 이승규▷토요판팀 선임기자 김종목▷스포츠편집·온라인부 선임기자 김만석◇독자서비스국▷수도권1팀장 김성태◇문화사업국▷사업1팀장 최연섭▷사업2팀장 심재건
▲KBS◇제작1본부〈라디오센터 부장〉▷라디오편성기획국 라디오기획 정일서▷〃라디오편성 민일홍▷〃디지털오디오 민노형▷1FM 유경숙▷한민족방송 신원섭
▲행정안전부◇부이사관 승진▷과거사관련업무지원단 대일항쟁기강제동원 피해지원과장 서권열▷국내교육(세종연구소) 정종훈▷사회조직과장 정창성
▲문화체육관광부◇부이사관 승진▷국어정책과장 신은향▷저작권정책과장 김근호◇서기관 승진▷기획혁신담당관실 이용욱▷재정담당관실 도현덕▷양성평등정책담당관실 장수경▷문화정책과 나서경▷종무1담당관실 정윤찬▷소통정책과 윤정▷게임콘텐츠산업과 이은영▷저작권정책과 방정석 이재순▷방송영상광고과 송수혜▷체육정책과 인숙진▷관광정책과 방진아▷국제관광과 강용민▷관광산업정책과 이성은▷도서관정책기획단 김수정▷국립중앙도서관 조설희 조혜린◇과장급 전출▷외교부(주재관) 남찬우
▲산업통상자원부〈승진〉◇실장급▷무역투자실장 강경성◇국장급▷소재부품장비협력관 박동일
▲환경부◇국장급 전보▷영산강유역환경청장 류연기
▲국토교통부◇과장급 전보▷장관 비서실장 배성호▷교통정책조정과장 박지홍
▲방위사업청▷방위사업분석과장 이도훈
▲특허청◇부이사관 전보▷정보고객정책과장 마정윤▷전기심사〃 임영희▷심판정책〃 전현진▷특허심판원 심판관 정인식 조영길◇과장급 전보▷아이디어거래담당관 김기룡▷정보시스템과장 박재일▷상표심사정책〃 박주연▷기계전자상표심사팀장 이승관▷국제특허출원심사1〃 김용웅▷스마트제조심사〃 좌승관▷일반기계심사과장 임호순▷특허심판원 심판관 이경열 제갈현◇과장급 승진▷등록과장 한상규▷특허심판원 심판관 김미순 최진호 정호근 김곤희 문선흡 허영한 남인호
▲한국국토정보공사◇전보▷부사장 겸 기획혁신본부장 최규성
▲한국개발연구원▷경제전망실장 정규철
▲한밭대◇산학협력단〈팀장 전보〉▷운영지원 고준빈▷산학기획 오규진▷대덕운영지원 김광제▷성과확산 이재주
▲경향신문◇논설위원실▷논설위원 박영환◇편집국▷디지털뉴스편집장 김정근▷경제에디터 오관철▷사회에디터 오창민▷스포츠경향 콘텐츠편집장 안병길▷편집부장 정진호▷경제부장 최민영▷산업부장 김준기▷사회부장 손제민▷전국사회부장 이명희▷스포츠편집·온라인부장 진현주▷편집부 선임기자 이승규▷토요판팀 선임기자 김종목▷스포츠편집·온라인부 선임기자 김만석◇독자서비스국▷수도권1팀장 김성태◇문화사업국▷사업1팀장 최연섭▷사업2팀장 심재건
▲KBS◇제작1본부〈라디오센터 부장〉▷라디오편성기획국 라디오기획 정일서▷〃라디오편성 민일홍▷〃디지털오디오 민노형▷1FM 유경숙▷한민족방송 신원섭