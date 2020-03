'인기가요' ITZY, 파워풀 댄스+틴크러시 매력 폭발 'WANNABE'

[OSEN=지민경 기자] 그룹 ITZY가 한층 물오른 비주얼과 칼군무로 시선을 사로잡았다.

15일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서는 ITZY의 컴백무대가 그려졌다.

새 앨범 'IT'Z ME'(있지 미)로 돌아온 ITZY는 이날 타이틀곡 'WANNABE' 무대를 꾸미며 ITZY 다운 당당한 카리스마와 파워풀한 퍼포먼스를 선보였다.

ITZY의 신곡 'WANNABE'는 EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 한 곡에 담은 퓨전 그루브(Fusion Groove) 트랙에 일렉트릭 기타 사운드를 가미한 곡으로, 틀에 얽매이지 않고 나만의 색깔을 보여주겠다는 'one & only ME' 메시지를 담았다.

ITZY의 'WANNABE'는 공개와 동시에 각종 음원, 음반 차트를 휩쓸며 차별화된 틴크러시 콘셉트와 중독성 넘치는 멜로디로 3연속 히트에 성공했다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] '인기가요' 방송화면 캡처