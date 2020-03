"심쿵 비주얼"..원어스 레이븐X시온, 첫 싱글 티저 공개[Oh!쎈 컷]

[OSEN=선미경 기자] 보이그룹 원어스(ONEUS)가 첫 번째 싱글 앨범 'IN ITS TIME' 티저 이미지를 추가 공개했다.

원어스는 15일 0시, 공식 SNS를 통해 싱글 앨범 'IN ITS TIME' 레이븐, 시온의 티저 이미지를 선보이며, 컴백 열기를 고조시켰다.

공개된 사진 속 레이븐은 치명적인 눈빛으로 여심을 녹이며, 부드럽지만 강인한 매력을 자아내고 있다. 특히 초록색 헤어스타일로 파격 변신하며 색다른 매력을 과시, 만화를 찢고 나온 듯한 조각 비주얼이 눈길을 끈다.

반면 시온은 따뜻한 자연광 아래 청초한 분위기로 멋스러운 자태를 드러냈다. 깊은 생각에 잠긴 시온의 모습은 한층 폭넓은 감정선을 보여주며 반전매력를 안겼다.

이처럼 서호와 이도에 이어 레이븐, 시온까지 봄 기운 가득한 개인 티저 이미지가 차례로 베일을 벗으며, 이후 공개될 환웅, 건희의 티저 이미지에도 많은 관심이 쏠린다.

원어스는 오는 24일 데뷔 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'을 발표하고 컴백한다. 지난 1년에 걸친 'US' 시리즈 3부작을 마무리한 뒤, 만물의 아름다운 시작을 알리는 앨범으로 원어스의 본격 성장의 시작을 알릴 예정이다.

원어스는 그동안 남다른 무대 매너와 에너제틱한 안무를 통해 '무대천재'로 거듭난 만큼 또 어떤 퍼포먼스를 선보일지 귀추가 주목된다. /seon@osen.co.kr

[사진]RBW 제공