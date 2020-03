[OSEN=강서정 기자] 그룹 하이라이트의 윤두준이 코로나19 확산으로 힘든 시간을 보내는 이들을 응원했다.

윤두준은 14일 자신의 SNS에 “다들 너무 고맙고 고생하고 덕분에 재밌게 지내다 갑니다!! 언제나 행복하길!”이라는 글을 게재했다.

이어 “오랜만이에요 두준입니다! 다들 건강하신지 걱정이 많이되는 요즘이네요! 끝까지 방심하지 않고 코로나 모두 다 잘 이겨내길 ! 4월10일까지 군인이기 때문에 조금만 쉬었다가 돌아올게요! 다들 안전한 하루 되길 see you soon !”이라고 전했다.

윤두준은 2018년 8월 육군 현역으로 입대했다. 육군 제12보병사단에서 국방의 의무를 수행 중으로 4월 10일 전역한다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 윤두준 SNS