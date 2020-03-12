[인사] 통일부 외

입력 2020.03.12 03:53
▲통일부◇전보▷정세분석국 경제사회분석과장 송지영
▲공정거래위원회◇과장급 전보▷감사담당관 이병건▷심판총괄담당관 안병훈▷협력심판담당관 황윤환▷정보화담당관 박정웅▷기업결합과장 이숭규▷경제분석과장 황태호▷카르텔총괄과장 유성욱▷입찰담합조사과장 박기흥▷지주회사과장 이승규▷가맹거래조사팀장 이희재
▲국토연구원◇보직▷건설경제산업연구본부장(민간투자연구센터장 겸직) 윤하중▷건설경제산업연구본부 공정건설혁신지원센터장 김민철▷기획경영본부 연구기획·평가팀장 윤영모
▲목원대▷입학처장 전영주▷영자신문사 주간교수 이종복
▲서울예술대◇부총장▷교학 백형찬◇처장▷기획 이승건▷교무 한수연▷입학학생 나한수▷산학협력 김계원◇원장▷국제교류 권세실▷인재발굴 김영준◇센터장▷예술정보 김지은▷PACS역량개발 겸 교수학습지원 최윤미▷창작·실습지원 옥도일
▲성신여대▷문화산업예술대학원장 겸 생애복지대학원장 박노윤▷융합문화예술대학장 김순정▷교양교육대학장 이양복▷기획정보처 부처장 황태희▷성신인권센터 학생생활상담소장 박혜경▷미래인재처 성신건강복지센터장 양승애▷중앙도서관장 김옥임▷박물관장 노주환
▲아주경제신문▷금융증권부장 전운