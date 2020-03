[OSEN=전은혜 기자]'맛남의 광장'의 훈훈한 안주인 김동준이 자신의 SNS에 셀카를 공개했다.

11일 오후 김동준의 개인 SNS에는 ' See you on tiktok live at 10pm!!' 라는 글과 함께 틱톡 의 첫 라이브를 함께 해달라는 해시태그가 업로드 됐다.

같이 올라온 사진 속 동준은 동그란 눈망울로 카메라를 응 시하며 '존잘'의 외모를 과시했다. 틱톡(TikTok) 라이브에서 10시에 김동준이 어떤 모습을 보여줄 지에 대한 팬들의 기대가 댓글로 한가득 달리기도 했다.

김동준은 SBS '맛남의 광장'에 양세형, 김희철과 브로맨스를 발휘하며 시청자들의 사랑을 한 몸에 받고 있다. /anndana@osen.co.kr

[사진] 김동준 SNS 캡처