지난 100년 영향력 가장 큰 여성들

[대처·다이애나·마돈나·오프라 윈프리·미셸 오바마…]

美 타임誌, 세계 여성의 날 맞아 1920~2019년 '올해의 여성' 공개





매년 그해 세계에 가장 큰 영향을 끼친 '올해의 인물'을 선정하는 미국 시사주간지 타임이 세계 여성의 날(8일)을 맞아 지난 100년을 대표하는 '올해의 여성' 100명을 선정했다. 1927년부터 타임이 선정해온 올해의 인물이 대부분 남성이라는 비판에 따른 것이다.





타임이 선정한 '올해의 여성'의 얼굴로 만든 표지 중 일부. 윗줄 왼쪽부터 시계 방향으로 배우 리타 모레노(1961), 재클린 케네디(1962), 가수 어리사 프랭클린(1968), 마거릿 대처 전 영국 총리(1982), 러시아 록밴드 푸시 라이엇(2012), 미셸 오바마(2008), 루스 긴즈버그 미 연방대법관(1996), 다이애나 영국 왕세자빈(1987). /타임

타임은 9일(현지 시각) "'올해의 여성 100인' 프로젝트를 통해 그늘에 가려졌던 영향력 있는 여성들을 조명하고자 한다"며 1920년부터 2019년까지 각 해를 대표하는 여성 100명을 공개했다. '맨 오브 디 이어(Man of the Year)'라는 이름으로 올해의 인물을 뽑던 타임은 1999년 이름을 '퍼슨 오브 디 이어(Person of the Year)'로 바꿔 성차별적 요소를 없애고자 했지만, 선정 대상이 남성에 편중됐다는 지적은 계속됐다. 지금까지 남성 82명이 올해의 인물로 선정됐지만, 여성은 11명에 불과했다.



타임은 기존에 올해의 인물로 선정됐던 여성 11명에 89명을 더해 그들의 얼굴이 그려진 타임지(誌) 표지를 새로 만들어 공개했다. 미국 최초의 여성 대통령에 근접했던 힐러리 클린턴(2016), 남편인 버락 오바마 전 미국 대통령의 당선을 도운 미셸 오바마(2008), '해리포터'의 작가 J K 롤링(1998), 미국 연방대법원 최고령 대법관 루스 베이더 긴즈버그(1996) 등이 '올해의 여성'에 뒤늦게 선정됐 다. 가수 비욘세(2014)와 마돈나(1989), 토크쇼 진행자 오프라 윈프리(2004), 테니스 선수 세리나 윌리엄스(2003)도 이름을 올렸다. 영국 왕실에선 엘리자베스 2세 여왕(1952)과 고(故) 다이애나 왕세자빈(1987)이 선정됐다.



타임은 "여성들은 '소프트 파워(문화적 영향력)'라는 개념이 정립되기도 전부터 그 힘을 발휘하고 있었다"고 했다.