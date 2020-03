[OSEN=심언경 기자] 배우 한예슬이 반전 미모를 뽐냈다.

한예슬은 지난 9일 자신의 인스타스토리에 "Freckles(주근깨)" "I wanna go outside and play(밖에 나가서 놀고 싶어)" 등의 문구와 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 한예슬은 한 카메라 애플리케이션의 주근깨 효과를 활용한 모습이다. 한예슬은 주근깨 가득한 민낯에도 뛰어난 미모를 자랑해 눈길을 끈다. 특히 평소 고혹적인 분위기와 달리, 수수한 비주얼로 반전 매력을 선사한다.

한예슬은 tvN 새 드라마 '낮과 밤' 출연을 검토하고 있다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] 한예슬 인스타그램