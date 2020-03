[OSEN=이승훈 기자] 배우 한예슬이 여신 비주얼을 자랑했다.

9일 오후 한예슬은 개인 SNS에 "우리집에 놀러와 welcome to my house"라며 셀카 한 장을 게재했다.

사진 속 한예슬은 한 손으로 입을 가린 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있는 모습. 블링블링한 네일 아트와 또렷한 이목구비가 돋보이는 화려한 메이크업이 눈길을 끈다.

특히 한예슬은 고혹적인 눈매와 청순미를 극대화시킨 긴 생머리로 특유의 긍정 에너지를 발산하면서 팬들의 설렘 지수를 높였다.

한편, 한예슬은 tvN 새 드라마 '낮과 밤' 출연을 검토 중이다.

[사진] 한예슬 SNS