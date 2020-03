"영원히 함께해" 빅톤, 완전체로 더 완벽해진 감성 퍼포먼스 '하울링' [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 빅톤이 완전체로 돌아왔다.

빅톤은 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 6집 'Continuous(컨티뉴어스)'를 발표하고 1년 10개월 만에 완전체 활동에 돌입한다.

지난해 한승우와 최병찬이 Mnet '프로듀스 X 101'에 출연한 이후 한승우가 엑스원으로 데뷔하며, 6인 체제로 활동했던 빅톤은 엑스원 해체 후 다시 빅톤으로 돌아온 한승우의 합류로 더욱 완벽해진 7인조로 컴백해 팬들을 사로잡을 예정.

빅톤의 이번 신보 'Continuous'는 끊임없이 이어진 무언가를 뜻하는 의미로, 끝난 사랑 앞에 아직 우린 이어져 있다는 미련과 착각, 집착을 담아내었으며, 이별 후의 그리움과 슬픔 등의 감정이 계속해서 이어지고 지속된다는 뜻을 담아 이어짐에 대한 이중적인 의미를 집어넣었다.

또한 이번 앨범에서도 멤버 도한세가 전곡 작사에 참여하였으며, 각 곡마다 멤버들이 작사, 작곡에 참여하여 빅톤이 가지고 있는 음악적 스펙트럼을 넓혔다.

타이틀곡 'Howling(하울링)'은 힙합 기반의 비트와 거친 락 기타 사운드, 슬픈 울음소리를 연상시키는 사운드의 조화가 인상적인 댄스곡으로, 그리운 사람을 향한 슬픈 울부짖음과 내 안에 머물러 영원히 벗어날 수 없게 만든다는 바람, 집착을 '하울링'이라는 단어에 함축 시켰다.

"다신 널 놓치지 않을 거야 널 이렇게 안아서 / 우린 영원히 함께해 / 아름다운 눈을 가려서 어디도 못 가게 / 내 안에 널 가둘 테니까" "너와 oh oh oh oh oh 네게만 들리게 / 너와 oh oh oh oh oh oh oh 네 귓가에 맴돌게 / 다시 불어라 불어라 그녀가 나를 바라보게 / 내 숨결이 닿는다면 다시 돌아올 테니까" 등 그리운 사람을 향한 애절한 감정을 표현한 가사는 듣는 이들의 공감을 자아낸다.

또한 이날 자정 선공개된 'Howling' 뮤직비디오는 일곱 멤버들의 한층 업그레이드 된 화려한 칼군무와 감각적인 영상으로 보고 듣는 재미를 더했다.

지난해 미니 5집 'nostalgia(노스텔지어)'로 데뷔 3년 만에 수록곡 전곡을 차트인시키고, 첫 음악 방송 1위를 차지하는 등 자체 최고 성적을 기록한 빅톤이 7명으로 더욱 끈끈해져 돌아온 만큼 좋은 성적이 기대되고 있는 상황. 새롭게 시작된 빅톤의 제 2막에 기대가 모아진다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 플레이엠엔터테인먼트