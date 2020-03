울산 새시즌 우승 향한 슬로건 "Be the Best, Only the Best"

[스포츠조선 전영지 기자]울산 현대가 공식 채널을 통해 2020 새시즌 슬로건 '비 더 베스트, 온리 더 베스트(Be the Best, Only the Best)'를 공개했다.

새롭게 발표된 슬로건은 최고가 되기 위해 끊임없이 노력하는 울산 현대의 정신을 나타낸다. 지난해 준우승의 아쉬움을 떨쳐내고 이번 시즌 우승을 향해 달려가는 의지와 뛰어난 경기력 및 팬 서비스로 성적, 팬 만족을 모두 잡겠다는 구단의 의지가 함축된 슬로건이다.

작년 하반기 시설 공사를 마치고 이번 시즌 개막과 함께 새롭게 단장한 울산문수축구경기장으로 돌아온 울산은 다시 찾아온 집에서 우승 목표를 되새기며 이번 슬로건을 정했다.

주장 신진호는 슬로건에 대해 "최고가 되자는 목표의식을 다질 수 있는 슬로건이어서 와닿는다. 많은 분들이 경기장에 찾아오셔서 우리의 정신을 공유하고 이번 시즌에 함께 해주시면 좋겠다"고 말했다.

한편, 울산 구단은 연고지 의식을 강화하고 팬들의 애착을 고취시킨다는 기존의 슬로건인 '마이팀 울산!(My team ULSAN!)'도 함께 사용한다. 팀에 대한 애정과 최고를 향한 열망을 함께 강조한다는 의미다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com