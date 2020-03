ITZY, 새 앨범 'IT'z ME' 스포일러 영상 공개..신곡 ‘WANNABE' 중독성 甲

[OSEN=강서정 기자] 걸그룹 ITZY(있지)가 새 앨범 'IT'z ME'(있지 미)의 스포일러 영상을 전격 공개하고 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

7일 0시 공식 SNS 채널에 두 번째 미니 앨범 'IT'z ME'에 수록된 7개 트랙의 하이라이트 음원을 맛볼 수 있는 'ITZY ‘IT'z ME’ ALBUM SPOILER'(있지 ‘있지 미’ 앨범 스포일러)를 게재했다.

2분 남짓한 영상에는 중독성 강한 멜로디로 반복 재생을 자극하는 곡들이 가득 담겨 귀를 사로잡았다.

타이틀곡 'WANNABE'(워너비)는 데뷔곡 '달라달라'를 만든 유명 작곡팀 별들의전쟁 *(GALACTIKA *)과 재회해 완성한 곡으로, 음원 차트 강타를 예고했다.

EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 한 곡에 담은 퓨전 그루브(Fusion Groove) 트랙 위에 ITZY의 에너제틱한 매력이 더해져 듣는 이들의 흥까지 끌어올릴 전망이다.

신보 수록곡 크레디트에 이름을 올린 화려한 작곡진은 믿고 듣는 명반을 예감하게 했다.

네덜란드 출신 유명 DJ 올리버 헬덴스(Oliver Heldens)와 마돈나(MADONNA), 찰리 XCX(CHARLIE XCX) 등 글로벌 스타들과 작업한 아티스트 소피(SOPHIE)가 각각 'TING TING TING with Oliver Heldens'(팅 팅 팅 위드 올리버 헬덴스), '24HRS'(24아워스)에 참여했다.

트와이스의 'YES or YES'(예스 오어 예스)를 작사한 심은지는 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노 노)에 손을 더했다.

ITZY는 타인의 부정적인 시선에 “That’s a no no”라고 직설적으로 답하는 과감한 모습을 보여준다.

4번 트랙 'NOBODY LIKE YOU'(노바디 라이크 유)는 원더걸스 출신 유빈이 작사하고, 트와이스의 'KNOCK KNOCK'(낙 낙)과 'What is Love?'(왓 이즈 러브?)를 작업한 이우민(collapsedone)이 작곡과 편곡에 참여했다.

멤버들은 "이 노래를 들으면 마음이 따뜻해지는 것 같다"라는 감상평을 남겼다.

또한 이번 영상을 통해 공개된 가사는 ITZY만의 통통 튀는 매력이 강조돼 뜨거운 반응을 이끌고 있다.

"왠지 널 볼 때 말 잇지 못해"라며 사랑에 푹 빠진 감정을 그린 'YOU MAKE ME'(유 메이크 미), 함께 뛰어놀자는 메시지를 건넨 'I DON'T WANNA DANCE'(아이 돈트 워너 댄스)의 센스 있는 노랫말이 돋보인다.

유수 작곡진이 의기투합해 완성한 신나는 멜로디와 위트 넘치는 가사, 다섯 멤버의 개성 있는 보컬까지 더해져 명곡 퍼레이드를 이룬 ITZY의 새 앨범에 기대가 모아진다.

한편, ITZY는 3월 9일 오후 6시 신보 'IT'z ME'를 발표하고 오후 8시 네이버 V LIVE( 브이 라이브)를 통해 'ITZY LIVE PREMIERE'(있지 라이브 프리미어)를 전 세계에 생중계한다.

컴백 쇼케이스에서는 타이틀곡 'WANNABE'와 수록곡 '24HRS'의 무대를 최초 공개한다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] ITZY ‘IT'z ME’ ALBUM SPOILER 영상 화면 캡처