[인사] 과학기술정보통신부 외

입력 2020.03.07 03:00
▲과학기술정보통신부◇전보▷네트워크정책과장 임정규▷빅데이터진흥과장 양기성
▲식품의약품안전처◇국장급 승진▷식품안전정책국 식품기준기획관 강대진◇국장급 전보▷수입식품안전정책국장 권오상▷식품소비안전국장 이승용〈지방식품의약품안전처장〉▷서울 김영균▷경인 이윤동
▲방위사업청▷기반전력사업지원부장 김종철
▲한국콘텐츠진흥원▷상임감사 박지수
▲강원대▷문화예술·공과대학장 백환조▷IT대학장 권호열
▲공주대▷교수학습지원센터장 함은혜▷교양교육원장 정형근▷입학부본부장 겸 입학사정관실장 송기호▷산업과학대학원장 겸 산업과학대학장 김계웅▷경영행정대학원장 겸 인문사회과학대학장 채진익▷문화유산대학원장 겸 공주학연구원장 이찬희▷간호보건대학장 겸 임상시뮬레이션센터장 최은숙▷인문사회과학대학 부학장 김광순▷예술대학〃 이동열▷평생교육원장 양병찬▷교직부장 김훈호▷일학습병행공동훈련센터 총괄교수 김치수
▲서울대▷시흥캠퍼스본부장 및 미래혁신연구원장 오헌석▷시흥캠퍼스본부 부본부장 조항만▷〃전략기획실장 및 미래혁신연구원 부원장 장원철▷캠퍼스타운 사업단장 김태완▷국제협력본부장 안덕근▷입학본부 부본부장 및 입학본부 입학전형실장 강건욱▷사범대학장 김희백▷사범대학 교무부학장 민병곤▷〃학생〃 김유겸▷〃기획〃 이선영▷공과대학 기획〃 이신형▷생활과학〃 학생〃 이강이▷환경대학원 교무부원장 손용훈▷공학전문대학원 부원장 황용석▷데이터사이언스대학원 학생부원장 이재진▷부설학교진흥원장 조영달
▲안양대◇보직 변경▷컴퓨터공학전공 학과장 권희용▷디지털미디어디자인전공 학과장 양진식▷중국언어문화전공 학과장 김애영▷공공행정학과장 고종욱▷사회봉사센터장 홍성만▷스마트도시공간연구소장 신동빈
▲인제대▷경영대학장 장영재▷간호대학장 김혜령▷AI융합대학장 김한두
▲신아일보▷경제부장 겸 부동산부장(부국장) 이영민
▲식품의약품안전처◇국장급 승진▷식품안전정책국 식품기준기획관 강대진◇국장급 전보▷수입식품안전정책국장 권오상▷식품소비안전국장 이승용〈지방식품의약품안전처장〉▷서울 김영균▷경인 이윤동
▲방위사업청▷기반전력사업지원부장 김종철
▲한국콘텐츠진흥원▷상임감사 박지수
▲강원대▷문화예술·공과대학장 백환조▷IT대학장 권호열
▲공주대▷교수학습지원센터장 함은혜▷교양교육원장 정형근▷입학부본부장 겸 입학사정관실장 송기호▷산업과학대학원장 겸 산업과학대학장 김계웅▷경영행정대학원장 겸 인문사회과학대학장 채진익▷문화유산대학원장 겸 공주학연구원장 이찬희▷간호보건대학장 겸 임상시뮬레이션센터장 최은숙▷인문사회과학대학 부학장 김광순▷예술대학〃 이동열▷평생교육원장 양병찬▷교직부장 김훈호▷일학습병행공동훈련센터 총괄교수 김치수
▲서울대▷시흥캠퍼스본부장 및 미래혁신연구원장 오헌석▷시흥캠퍼스본부 부본부장 조항만▷〃전략기획실장 및 미래혁신연구원 부원장 장원철▷캠퍼스타운 사업단장 김태완▷국제협력본부장 안덕근▷입학본부 부본부장 및 입학본부 입학전형실장 강건욱▷사범대학장 김희백▷사범대학 교무부학장 민병곤▷〃학생〃 김유겸▷〃기획〃 이선영▷공과대학 기획〃 이신형▷생활과학〃 학생〃 이강이▷환경대학원 교무부원장 손용훈▷공학전문대학원 부원장 황용석▷데이터사이언스대학원 학생부원장 이재진▷부설학교진흥원장 조영달
▲안양대◇보직 변경▷컴퓨터공학전공 학과장 권희용▷디지털미디어디자인전공 학과장 양진식▷중국언어문화전공 학과장 김애영▷공공행정학과장 고종욱▷사회봉사센터장 홍성만▷스마트도시공간연구소장 신동빈
▲인제대▷경영대학장 장영재▷간호대학장 김혜령▷AI융합대학장 김한두
▲신아일보▷경제부장 겸 부동산부장(부국장) 이영민