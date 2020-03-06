[인사] 중소벤처기업부 외

▲중소벤처기업부◇부이사관(과장급) 승진▷제조혁신정책과장 김우순▷기획재정담당관 이대건
▲한국해양수산개발원◇보직 발령▷해양연구본부 해양정책연구실장 정지호◇선임연구위원 승진▷종합정책연구본부 이성우▷해양연구본부 남정호▷항만연구본부 최상희▷기획조정본부 김대영◇연구위원 승진▷종합정책연구본부 지역균형·관광연구실 홍장원▷해운·물류연구본부 해운정책연구실 전형진▷항만연구본부 스마트항만〃 이언경◇부연구위원 승진▷국제협력·ODA센터 최영석 한덕훈〈종합정책연구본부〉▷해양수산4.0연구실 신수용〈해양연구본부〉▷해양정책연구실 안용성▷독도·해양법연구센터 김원희 박영길〈항만연구본부〉▷항만정책연구실 김은우〈수산정책사업본부〉▷수산업관측센터 이남수▷수산업관측센터 대중어관측팀 성진우◇전문연구원 승진〈해양연구본부〉▷해양환경연구실 김대경〈수산연구본부〉▷수산정책연구실 이동림▷원양산업〃 안지은 홍혜수〈항만연구본부〉▷항만정책연구실 김보경 이주원▷항만수요예측센터 이수영〈수산정책사업본부〉▷수산업관측센터 수급전망팀 허수진▷〃양식관측팀 노아현▷해외시장분석센터 박혜진 이상건〈기획조정본부〉▷연구관리실 박예나
▲대구가톨릭대▷SW가치확산부센터장 김기성▷DCU스마트도시재생센터장 겸 스마트IoT전공주임 서동만▷DCU장식미술센터장 조현수▷원예학과장 윤숙영▷바이오·화학융합학부장 겸 바이오메디컬 전공주임 정성윤▷응용화학 전공주임 이상협▷자동차ICT융합공학과장 조웅▷컴퓨터소프트웨어학부장 김병창▷사이버보안 전공주임 김대영▷인공지능·빅데이터공학과장 이종혁▷가족상담복지학과장 남승미▷역사교육과장 이해영▷지리교육과장 이상율
▲동국대◇서울캠퍼스〈승진〉▷대학미디어센터장 이경식▷재무팀장 겸 산학회계팀장 이혁준▷문과·이과대학 학사운영실장 박선희▷역량개발센터장 유진〈전보〉▷글로벌교류팀장 이연주▷산학지원실장 조순식▷사회과학대학(행정대학원)·경찰사법대학(경찰사법대학원) 학사운영실장 문상국▷글로벌입학팀장 겸 글로벌인재지원팀장 원충희▷경영대학(경영전문대학원)·언론정보/국제정보보호대학원 학사운영실장 최기석▷예술대학(문화예술대학원)·영상대학원〃 겸 영상문화콘텐츠연구원 행정팀장 김봉주▷입학관리실장 겸 입학사정관실장 김진환▷BMC산학협력팀장 김병호▷연구기획실장 변승재▷창업진흥센터장 신하균▷산학기획실장 겸 산학감사팀장 유광호▷산학협력선도대학육성사업단 행정지원실장 겸 AT행정팀장 박혁상◇경주캠퍼스▷정각원장 철우 스님▷불교문화대학원장 겸 불교문화대학장 안양규▷사회과학대학원장 겸 사회대학장 황의서▷경영대학원장 겸 상경대학장 김흥식▷인문대학장 김신재▷과학기술대〃 겸 공학교육혁신센터장 최원상▷사범교육대학장 박명숙▷파라미타칼리지〃 겸 참사람인성교육센터장 장익현▷기획처장 김유석▷교무〃 김인홍▷교육혁신〃 김수아▷인재개발〃 겸 인권센터장 겸 대학일자리센터장 원종일▷대외협력처장 서리 혜명 스님▷입학처장 정성훈▷산학협력단장 겸 산학협력지원센터장 겸 공동활용장비센터장 문태수▷국제교류처장 이유경▷정보관리실장 도재수▷도서관장 장성재▷평생교육원장 겸 생태교육원장 허상현▷박물관장 송은석▷보건진료센터장 문성수▷동국미디어〃 서리 김영훈▷경영평가실장 이영찬▷교수학습개발센터장 서리 임영관▷RC교육센터장 오창린▷비서실장 박종구▷금장생활관장 전동협
▲KBS▷기술본부 제작기술센터 후반제작부장 조용희▷제작1본부 시사교양2국장 황대준
▲중소벤처기업부◇부이사관(과장급) 승진▷제조혁신정책과장 김우순▷기획재정담당관 이대건