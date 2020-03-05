[인사] 교육부 외

▲교육부▷지방교육자치강화추진단 부단장 안순억▷학교정책과장 이성희▷동북아교육대책팀장 강전훈▷교육안전정보국 송인발▷국립국제교육원 송달용▷서울시교육청 오승걸▷충북교육청 최동일▷고등교육정책실 이진우▷학교혁신지원실 김한승▷평생미래교육국 유삼목▷한국교원대 김율리▷대전시교육청 김영은▷세종시교육청 김태일▷대변인실 최경식▷감사관실 김수구▷고등교육정책실 송낙현▷학교혁신지원실 손성호 고현석 김승환 김허중 김태환 심순희▷교육복지정책국 문복진▷학생지원국 팽주만 민혜영▷국사편찬위원회 이대해◇파견▷한국직업능력개발원 최성보▷한국교원대 박수경
▲과학기술정보통신부◇과장급 전보▷디지털사회기획과장 박민하▷과학기술안전기반팀장 조현숙
▲행정안전부◇국장급 채용▷국가정보자원관리원장 강동석◇과장급 전보〈과학수사연구소장〉▷대구 인상환▷광주 김남이▷대전 박종찬
▲농림축산식품부◇국장급〈전보〉▷농업생명정책관 강형석◇과장급〈신규 임용〉▷교육원 전문교육과장 황택순〈승진〉▷농림축산검역본부 방역감시과장 김희중▷농림축산검역본부 호남지역본부장 홍기옥
▲보건복지부▷인구정책실 인구정책총괄과장 임숙영
▲중소벤처기업부◇국장급 승진▷벤처혁신정책관 박용순◇과장급 전보▷장관 비서관 박치형▷운영지원과장 엄진엽▷부산지방중소벤처기업청 조정협력과장 남정령▷대구경북지방중소벤처기업청 조정협력과장 이순석▷경기지방중소벤처기업청 성장지원과장 길동
▲법제처◇과장급〈전보〉▷법제지원국 법제관 김지은▷경제법제국〃 심현정▷법령해석총괄과장 박종일△자치법제지원〃 정세희〈파견〉▷행정안전부 자치법규과장 안병준▷KOTRA 이기정◇서기관〈승진〉▷사회문화법제국 김진주 김민정〈전보〉▷법제지원총괄과 김진주
▲방위사업청▷기반전력사업본부장 서형진
▲기상청◇3급〈승진〉▷혁신행정담당관 김희수◇4급〈전보〉▷대변인 이은정▷연구개발담당관 오미림▷총괄예보관 이경희 선지홍▷예보분석팀장 박철홍▷기후정책과장 김동준▷기후예측〃 이현수▷기후변화감시〃 김정식▷이상기후팀장 최재천▷기상서비스정책과장 전재목▷국가기후데이터센터장 임덕빈▷수도권기상청 예보과장 박종찬▷기상레이더센터 레이더분석〃 김용상▷기상기후인재개발원 교육기획〃 김용석▷제주지방기상청 기후서비스〃 민현주〈승진〉▷대변인실 윤기한▷총괄예보관실 이시우▷기상서비스정책과 김병준▷수치모델링센터 수치모델개발과 허성회
▲대전시◇4급〈승진〉▷비상대비과장 심예보▷체육진흥과장 최동규▷상수도사업본부 신탄진정수사업소장 오계환〈전보〉▷예산담당관 윤경식
▲근로복지공단▷기획이사 최기동
▲산업연구원◇보직 임명▷부원장 김영수
▲한국건설기술연구원▷경영기획실장 김영석▷화성행정팀장 김한기▷안동〃 이익로
▲한국과학기술기획평가원▷부원장 이상엽▷감사부장 김치용▷전문위원 손병호▷평가분석본부장 오세홍▷경영기획본부장 안승구▷과제지원시스템 통합 실무추진단장(전보) 신문봉〈정책기획본부〉▷인재정책센터장 주혜정▷기술예측센터장 임현〈사업조정본부〉▷사업조정전략센터장(전보) 전승수▷투자기획조정센터장 강현규〈평가분석본부〉▷성과확산센터장 최광희〈경영기획본부〉▷기획예산실장 김주호▷재정관리실장 강영
▲한국원자력안전기술원◇전보〈실장〉▷월성규제 조영식▷기계·재료평가 김석훈◇신규〈실장〉▷품질평가 김진수▷환경방사능평가 장병욱▷환경방사선탐지 변종인〈팀장〉▷월성주재검사 이기대
▲단국대▷국제대학원장 겸 천안캠퍼스 국제학부장 홍석기▷경상대학장 김장묵▷미디어콘텐츠홍보처 단국미디어센터 주간 전종우▷인재개발원장 강은수▷창업지원단 창업사업센터장 정창진▷미래융합연구원장 피재호▷정보문화기술연구원 HCI연구센터장 박경신▷〃에너지빅데이터연구센터장 문현준▷〃AI연구센터장 황두성▷법학연구소장 박영준▷의학레이저연구센터 소장 안진철
▲서울시립대▷정경대학장 겸 사회과학연구소장 최기호▷경영대학장 겸 경영대학원장 장광필▷인문대학장 겸 교육대학원장 성근제▷경영대학 부학장 문용마▷인문대학 부학장 박준형▷자유융합대학 부학장 정용국▷경영대학원 부원장 송지희▷자유융합대학 교양교육부장 박기영▷입학부처장 차윤경▷기획부처장 이승환▷UOS 글로벌캠퍼스 설립추진단장 전봉걸▷미래혁신원 부원장 겸 교수학습개발센터장 황지원▷국제교육원 외국인학생지원센터장 김충호▷교수전문입학사정관 최연진
▲영남대▷LINC+사업단 행정지원팀장 김종호▷입학사정관팀장 신승환
▲UNIST▷교학부총장·연구부총장 이재용
▲연세대 의료원◇의료원(행정본부)▷의료원 원목실장 겸 교목실장 정종훈▷안과병원 원장 한승한▷의학도서관장 이혜연▷중입자건립추진본부(TFT) 본부장 금기창▷중입자건립추진본부(TFT) 부본부장 김용배▷통일보건의료센터(TFT) 소장 박용범▷의과학연구처 연구진흥2부처장 김성준◇의과대학〈부장〉▷의예과 조성래〈주임교수〉▷해부학교실 복진웅▷생화학분자생물학〃 박상욱▷생리학〃 이배환▷약리학〃 김철훈▷병리학〃 김세훈▷미생물학〃 이재면▷환경의생물학〃 용태순▷예방의학〃 김현창▷신경과학〃 김원주▷정신과학〃 조현상▷소아과학〃 이준수▷안과학〃 김찬윤▷이비인후과학〃 최재영▷비뇨의학〃 최영득▷가정의학〃 심재용▷마취통증의학〃 이기영〈센터장〉▷연세의생명연구원 연세유전체 백순명〈연구소장〉▷유전과학 김경섭▷내분비 차봉수▷장기이식 허규하▷뇌 장진우▷시기능개발 김찬윤▷희귀난치성 신경근육병 재활 강성웅▷비뇨의과학 최영득▷면역질환 신전수▷재활의학 김덕용▷방사선의과학 최병욱▷의학행동과학 김세주▷에이즈 최준용▷마취통증의학 이기영▷각막이상증 김응권▷난치성갑상선암 장항석◇치과대학▷치의예과부장 조성원▷통합치의학과장 정복영▷치과생체재료공학연구소장 김광만▷구강종양연구〃 차인호▷치과의료기기시험평가센터〃 김광만◇보건대학원▷국민건강증진연구소장 지선하◇세브란스병원▷혈액내과장 정준원▷노년내〃 김창오▷신경〃 손영호▷정신건강의학〃 조현상▷직업환경의학〃 원종욱▷위장관외〃 형우진▷대장항문외〃 민병소▷간담췌외〃 김경식▷비뇨의학〃 최영득▷가정의학〃 심재용▷마취통증의학〃 이기영▷병리〃 김세훈▷의학공학〃 박종철▷건강의학〃 이종균▷이비인후〃 최재영▷수술실장 이기영▷응급진료센터 차장(내과계) 이한성▷장기이식센터 조직은행장 박한기▷교육수련부 수련2차장 이삭▷혈액관리의사 김신영▷보건관리〃 이덕철▷뇌졸중센터 소장 허지회▷첨단유전체센터〃 이진성◇강남세브란스병원▷내과부장 권혁문▷종양내과장 정희철▷류마티스내〃 박민찬▷혈액내〃 정희철▷통합내〃 민필기▷신경〃 김원주▷정신건강의학〃 석정호▷외과부장 장항석▷위장관외과장 권인규▷간담췌외〃 박준성▷정형외〃 석경수▷산부인〃 조시현▷이비인후〃 임재열▷비뇨의학〃 홍창희▷가정의학〃 이용제▷재활의학〃 박윤길▷영상의학〃 김태훈▷마취통증의학〃 한동우▷진단검사의학〃 정석훈▷보존〃 박정원▷호흡재활센터 소장 강성웅▷임상연구보호센터〃 이정일▷의생명융합센터〃 김성준〈암병원〉▷유방암센터 소장 정준▷위식도암센터〃 윤영훈▷췌담도암센터〃 박준성▷전립선암센터〃 정병하▷자궁난소암센터〃 김재훈▷뇌종양센터〃 홍창기〈심뇌혈관병원〉▷원장 권혁문▷진료부장 박윤길▷대동맥혈관센터 소장 송석원▷재활예방센터〃 박윤길 ◇용인세브란스병원▷혈액종양내과장 황도유▷내분비내과장 김철식▷류마티스내과장 안성수▷퇴행성뇌질환센터 소장 김윤중◇안과병원▷진료부장 김찬윤▷안과장 김찬윤◇연세암병원▷유방암센터장 박세호▷암예방〃 김태일▷완화의료〃 정민규▷암지식정보〃 윤홍인▷소아혈액종양과장 유철주▷진단검사의학〃 최종락▷마취통증의학〃 배선준▷영상의학〃 임준석◇어린이병원▷소아청소년과장 손명현▷신생아〃 박민수▷소아정신〃 천근아▷임상유전〃 이진성▷소아외〃 오정탁▷〃신경외〃 김동석▷〃비뇨의학〃 이용승▷〃마취통증의학〃 이정림
▲인제대 백병원◇서울백병원▷국제진료센터소장 장석환▷내시경실장 김유선▷감염관리〃 황동희▷중환자〃 박이내▷응급의료센터장 김주현◇부산백병원▷감염관리실장 팽성화▷심혈관센터장 양태현▷소화기〃 최정식◇상계백병원▷중환자실장 김계민▷수술〃 유병훈◇일산백병원▷학술부장 조용진▷QI실장 김경아▷응급〃 박준석▷스포츠건강의학센터장 유지현▷종합건강증진〃 윤영숙▷노발리스방사선수술〃 손문준▷당뇨병내분비〃 노정현◇해운대백병원▷원장 최영균▷진료부원장 김양욱▷기획실장 김태년▷수련부장 윤정희▷QI실장 김대환▷홍보〃 김해유▷응급〃 박하영▷감염관리〃 남경한▷중환자〃 장항제▷진료협력센터장 최병완▷종합검진센터소장 문영수▷임상시험〃 김태오▷국제진료〃 조근열▷장기이식〃 김양욱▷간이식〃 박정익▷중증외상〃 김기훈▷척추〃 김성수▷로봇수술〃 박상현▷심혈관〃 김두일▷서비스혁신〃 박종하▷치과 과장 임장섭
▲경인방송▷보도본부장 김명균▷미래전략실장 조민수
▲교육부▷지방교육자치강화추진단 부단장 안순억▷학교정책과장 이성희▷동북아교육대책팀장 강전훈▷교육안전정보국 송인발▷국립국제교육원 송달용▷서울시교육청 오승걸▷충북교육청 최동일▷고등교육정책실 이진우▷학교혁신지원실 김한승▷평생미래교육국 유삼목▷한국교원대 김율리▷대전시교육청 김영은▷세종시교육청 김태일▷대변인실 최경식▷감사관실 김수구▷고등교육정책실 송낙현▷학교혁신지원실 손성호 고현석 김승환 김허중 김태환 심순희▷교육복지정책국 문복진▷학생지원국 팽주만 민혜영▷국사편찬위원회 이대해◇파견▷한국직업능력개발원 최성보▷한국교원대 박수경