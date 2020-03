[OSEN=김수형 기자] 소녀시대 출신 가수 제시카가 '코로나19' 비상 속에서도 여유로운 일상으로 근황을 전했다.

4일인 오늘 제시카가 개인 SNS를 통해서 "새 비디오 준비됐어? 바하마 방문 영상 보러오세요 (Ready for a new video? Come watch my visit to the Bahamas!)"란 글과 함께 '제시카 랜드 #JessicaLand'를 해 시태그 해 눈길을 끌었다.

특히 제시카는 몸매가 훤히 드러나는 수영복을 입고 청명한 하늘만큼 빛나는 바다 앞에서 행복한 일상을 누리고 있으며 많은 팬들에게도 부러움을 자아냈다.

한편, 제시카는 최근 유튜브채널을 론칭하고 일상을 공개하며 팬들과 적극적으로 소통하고 있다.

[사진] '제시카 SNS' 캡쳐