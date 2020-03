[OSEN=이승훈 기자] 배우 임주환이 아찔한 촬영 비하인드컷을 공개했다.

3일 오후 임주환은 개인 SNS에 "피곤해.. 졸려.. I believe I can fly. ...Let's go to bed"라며 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 임주환은 건물 옥상에서 떨어지는 장면을 촬영 중인 모습. 임주환은 꼿꼿한 자세를 유지한 채 뒤돌아 아래로 낙하하는 모습으로 팬들을 깜짝 놀라게 만들었다.

임주환은 지난 1월 첫 방송을 시작한 MBC '더 게임:0시를 향하여'에서 국과수 법의관 구도경 역으로 열연 중이다. 그는 훤칠한 키와 매력적인 미소로 매회 시청자들의 눈과 귀를 사로잡고 있다.

한편, 임주환이 출연 중인 MBC '더 게임'은 매주 수, 목요일 오후 8시 55분에 방송된다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 임주환 SNS