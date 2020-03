트럼프 행정부 "미국내 中 언론사 직원 40% 줄여라"

트럼프 행정부가 미국 내 중국 관영언론사 4곳에 대해 중국인 직원을 40%가량 감축할 것을 지시했다. 중국 기자들의 체류기간 제한도 검토중인 것으로 알려졌다. 중국이 월스트리트 저널(WSJ) 기자 3명을 추방한 것에 대한 대응이라는 분석이 나온다.



중국은 지난달 19일(현지 시각) WSJ가 ‘중국은 아시아의 진정한 병자(China is the Real Sick Man of Asia)’라는 기고문을 문제 삼아 WSJ 베이징 지국 기자 3명의 외신 기자증을 취소해 사실상 ‘추방’ 명령했다.





마이크 폼페이오 미국 국무장관이 25일(현지시간) 워싱턴DC의 국무부 청사에서 기자회견을 하고 있다. /연합뉴스

미국의 경제매체 블룸버그는 "오는 13일(현지 시각)부터 4개 중국 관영 매체를 대상으로 현행 160명의 직원수를 100명으로 제한한다"며 "추방은 아니지만 60명 정도의 직원은 이 나라를 떠나야만할 것이다"라고 복수의 미 국무부 관계자의 말을 인용해 2일(현지 시각)보도했다.



이에 따라 중국 관영 매체인 신화통신, 중국글로벌TV네트워크(CGTN), 중국국제라디오, 중국일보가 미국 내 직원 감축 대상으로 지정됐다. 당초 하이톈 발전 USA도 감원 대상에 포함됐지만 미국내 중국인 직원은 두 명 밖에 없어 감축을 할 필요는 없게 된 것으로 알려졌다.



이와 관련해 마이크 폼페이오 국무부 장관은 "중국 내 외신들과 달리 이들은 독립적인 뉴스 기관이 아니다. 미·중 관계의 다른 분야에서도 그랬듯, 오래 전에 이뤄졌어야 할 공평한 경기장을 만들려고 한다"고 결정 배경을 설명했다.



블룸버그는 "이러한 조치는 미국과 중국이 각국의 기자를 대하는 방식에 대한 상호주의적 차원에서 시행된 것"이라며 "중국은 현재 100명 정도의 미국인 기자를 허용하고 있고 외국인 기자에게 발급하는 비자 수를 심각하게 제한하고 있다"고 전했다.



조만간 강화된 제한 조치도 시행될 것으로 보인다. 같은 매체는 "폼페이오 장관의 브리핑에 앞서 한 고위급 관계자가 중국인이 언론 비자를 통해 머무를 수 있는기간을 제한할 것이라고 말했다"며 "이러한 제한 조치는 중국이 외신 기자들의 체류기간을 30일로 제한해 기자들이 연장을 요청해야만 하는 것에 상응하는 조치"라고 보도했다.



미국의 이러한 추방 조치는 지난달 중국이 WSJ이 특집 기사에 인종차별적 제목을 사용했다는 이유로 세명의 WSJ 기자들을 추방한 뒤 오랜 시간 고민된 끝에 시행됐다. 미국 정부는 해당 기자들이 신장위구르 지역 무슬림에 대한 중국 정부의 강력한 탄압을 다뤘기 때문에 추방당했다고 발표했다.



미국 외신기자협회(FPA)는 이에 대해 "미국이 3명의 WSJ기자를 추방한 중국의 행동을 모방하는 어떠한 방안도 역효과를 낳을 것"이라며 "이는 미국의 언론계와 수정헌법 제1조에도 심각한 손상을 끼칠 것"이라는 성명을 냈다.