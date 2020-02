사망 원인 1위는 식습관… 유행에 뒤처진 입맛을 가져라

마시는 것이 먹는 것보다 더 문제다. 2010년 미국인이 음료를 통해 섭취한 하루 평균 칼로리는 1965년보다 두 배 이상 증가한 450칼로리였다. 우리 유전자가 액체를 마시는 것으로는 포만감을 느끼지 않게 진화했기 때문에 우리는 알지도 못하는 사이에 음료를 통해 애초에 의도한 것보다 더 많은 에너지를 섭취하게 된다. 저자는 말한다. "물 이외의 모든 것은 음료가 아니라 간식이며, 꿀꺽꿀꺽 마시는 게 아니라 음미해야 한다고 되뇌는 것이 도움이 되었다."(123쪽)



소셜 미디어는 정보인 동시에 해악이다. 인스타그램 사진에 예쁘게 찍히는 음식이 인기를 끌면서 사람들은 맛을 희생하며 음식의 외관에 집중하게 됐다. 저자는 "무지개색 베이글이 대표적인 예다. 이것은 실재하는 기쁨이라기보다는 기쁨의 아이디어에 가깝다"고 말한다.



퀴노아와 같은 '수퍼 푸드'의 유행도 반길 일은 아니다. 볼리비아산 퀴노아가 유행하면서 퀴노아 값이 천정부지로 올라 정작 볼리비아 사람들은 퀴노아를 못 먹게 됐다. '수퍼 푸드'는 수익을 노린 업자들의 사기에도 취약해 오염되기 쉽다.



균형 잡힌 시각으로 식사에 대한 다채로운 논변을 펼쳐 보이는 책이다. 교조주의적으로 음식을 대하지 않는다는 점이 일단 돋보인다. 저자는 "동물 복지 고기가 전 세계 대다수 소비자의 예산을 크게 벗어난다면 이러한 육류 소비를 '윤리적'이라고 말하는 데에는 어딘가 불편한 점이 있다"고 꼬집는다. '좋은 식사'란 결국 치우치지 않고 '골고루 먹는 것'이라고 일관되게 주장한다.



전후에 경제 급성장을 이루면서도 전 세계적 패스 트푸드 열풍에 휩싸이지 않고 전통적이며 '건강한 식사'를 지켜가고 있는 대표적 나라로 한국을 꼽는다. "1980년대 전 세계 대부분의 아이들은 텔레비전을 켜면 사탕과 과자, 탄산음료와 시리얼 광고에 노출되었다. 하지만 한국 아이들은 텔레비전을 켜면 국내 생산 식품의 장점을 홍보하는 정부 캠페인을 보았다."(91쪽) 원제 The Way We Eat Now.