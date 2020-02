도쿄 올림픽 주경기장 곳곳 엉터리 '재팽글리시' 표지판

오는 7월 예정된 도쿄올림픽의 개·폐회식과 주요 경기가 열리는 올림픽 주경기장 곳곳에 설치된 영어 표지판이 도마에 올랐다. 만드는 데 1569억엔(약 1조7300억원)이 투입된 경기장에 어법에 안 맞거나 원어민이 이해하기 힘든 '재팽글리시(Japanglish·일본식 영어 표현)'가 수두룩하기 때문이다.



레오 루이스 영국 파이낸셜타임스(FT) 일본 특파원은 경기장 곳곳에 있는 '헬로, 아워 스타디움(Hello, our stadium·사진)'이라고 적힌 표지판을 찍은 사진을 최근 트위터에 올렸다. 주경기장 첫 공개를 축하한다는 표지판인데, '안녕, 우리 경기장'이라고 쓰는 게 원어민들에게는 상당히 어색했다고 한다. 로셸 코프 기타큐슈대 교수는 "'헬로, 뉴 스타디움(안녕, 새 경기장)'이나 '세이 헬로 투 아워 뉴 스타디움(우리 새 경기장에 안녕이라고 인사해 주세요)' 같은 표현이 자연스러웠을 것"이라고 했다. 경기장 음수대에 적힌 '플리즈 푸시 디 언더 버튼(Please push the under button)'은 어법상 'Please push the button below'라고 해야 맞는다.



앨러스터 게일 월스트리트저널(WSJ) 일본 특파원은 '휴게 공간'을 영어로 '캄 다운, 쿨 다운(Calm down, cool down·진정해, 머리 좀 식혀)'이라고 쓴 것이나 '3층 관람대'를 일본식 표현대로 '3층 스탠드(stand)'라고 표현한 것도 어색하다고 지적했다. 영어로는 '3층'이라는 뜻의 '서드 티어(third tier)'가 낫다는 것이다. 게일은 한 행사 공간을 '정보의 정원'이라고 이름 붙이고 이를 일본어 발음 그대로 '조호 노 니와(Joho no niwa)'라고 영어 표기된 사진도 공유하며 "발음하기엔 좋을지 몰라도 이해는 안 된다"고 했다.



CNN은 이를 '잉그리시(Engrish)'라고 불렀다. 잉그리시는 'r'과 'l' 발음을 잘 구별하지 못하는 비원어민 영어를 뜻한다. CNN은 26일(현지 시각) "일본에서는 영어가 디자인 요소로 쓰이는 때가 많아 대다수 일본인은 영어가 맞게 쓰였는지 신경도 쓰지 않는다"고 했다.