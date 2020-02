[스타트업 취중잡담] 월 3만원에 '1:1 스피킹', 시장 뒤흔든 삼성맨 출신 억대 연봉 영어 강사

AI로 영어 말하기 연습하는 앱

삼성맨 출신 인기 영어강사가 개발

문장에 대한 강박 깨주는 학습법



영어 공부를 아무리 오래 해도 간단한 인사말 하나 제대로 못건네는 사람이 많다. 영어 학습법 자체에 문제가 있기 때문이다. 영어 말하기 애플리케이션 '유봇 영어스피킹’의 김태윤 대표를 만났다. 20년 경력 스피킹 강사 출신이다.



◇'청크'로 익히는 스피킹앱



‘유봇 영어스피킹’ 앱은 김태윤 대표의 스피킹 강의를 스마트폰 안으로 끌어들인 것이다. 소리를 텍스트로 바꿔주는 구글 STT(Sound To Text) 기술, 아마존의 음성 전환 기술, 음성 분석 기술 등을 적용했다. 유명 강사인 김 대표가 앱에 인공지능봇으로 들어가 가르치는 셈이다. 모든 학습 과정을 김 대표의 인공지능봇이 1:1 대화하듯 이끈다.





핵심은 짤막한 표현 덩어리를 여러번 반복해서 말하는 것이다. ‘나는 어제밤 TV를 봤다(I watched TV last night)’는 문장에서 다른 표현은 걸러내고, ‘TV를 보다(watch TV)’라는 하나의 덩어리만 반복해서 말하는 것이다. 이런 의미 덩어리를 청크(chunk)라 한다. "청크만 완벽하게 말할 수 있으면 문장을 통째로 외우거나 문법을 배우는 등 다른 방법보다 훨씬 빠르게 영어 말하기를 할 수 있습니다."화면에 'watch TV' 같은 청크가 뜨면 스마트폰 마이크에 대고 반복적으로 따라 말한다. 앱이 이를 자동으로 녹음한 뒤 김 대표의 인공지능봇이 ‘원어민이 OO% 알아듣는 수준이네요’라고 진단을 해준다. 1차 연습 후 강의가 나오는데, 김 대표가 1:1 수업 방식의 영상 강의를 한다. 유튜브 등에서 해당 표현을 말하는 외국인 영상을 찾아 보여주기도 한다. 리스닝 훈련도 되는 것이다.강의가 끝나면 ‘watch tv’를 말할 수 있는 짧은 한국어 문장이 제시된다. 이를 영어로 소리내 말하면 된다. 예를 들어 ‘나는 오늘밤 집에서 TV를 볼 것이다’는 문장이 제시되면, 스마트폰 마이크에 대고 ‘I will watch tv at home tonight’ 식의 말하는 것이다. 이렇게 몇 개의 제시되는 문장에 대해 제대로 말을 하게 되면, 마지막으로 ‘watch tv’를 활용해 자유롭게 아무 말이나 해보라는 과제가 제시된다. 이 과정을 통해 반복적으로 같은 청크를 소리 내 말하게 된다.각 과정을 통과하려면 인공지능봇이 내 말을 알아 들을 수 있어야 한다. 게임에서 단계를 깨는 듯한 재미를 준다. 통과하는 핵심은 문법이 아니라 말 자체다. 문법이 틀려도 청크를 중심으로 의미 전달만 성공했으면 통과할 수 있다. 반대로 문법이 맞는다 해도 외국인이 알아들을 수 없거나 자신없는 발음을 하면 통과하지 못한다. "마지막 단계까지 제대로 말을 하게 되면 하나의 청크에 대한 학습이 완료됩니다. 온라인 페이지( http://bit.ly/2SCleoQ )를 통해 이용할 수 있습니다. 핵심은 상대가 듣고 내 표현의 의도를 이해할 수 있는지 입니다. 목적은 문법이나 단어가 아니라 스피킹이니까요."